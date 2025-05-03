Стрибунка у висоту Магучіх продовжила переможну серію: здобула десяте поспіль золото
Київ • УНН
Ярослава Магучіх здобула десяту поспіль перемогу на етапі Діамантової ліги в Шанхаї, взявши висоту 2.00 м. Юлія Левченко фінішувала четвертою з найкращим результатом сезону.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх продовжила переможну серію на етапах Діамантової ліги, здобувши десяте поспіль золото. Українка Юлія Левченко посіла четверте місце з найкращим результатом сезону. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх продовжила переможну серію на етапах Діамантової ліги. На другому етапі найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики в китайському Шанхаї спортсменка здобула десяте поспіль золото і 21-ше загалом
Перемогу Ярославі приніс результат 2.00 м, срібло і бронза у австралійок Ніколи Оліслагерс (1.98 м) та Елеанор Паттерсон (1.95 м). Ще одна українка Юлія Левченко посіла четверте місце з найкращим результатом сезону 1.92 м.
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