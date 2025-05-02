Україна взяла першу медаль у суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду
Київ • УНН
Українці Марк Гриценко та Олексій Середа здобули бронзові медалі у синхронних стрибках з вишки на Суперфіналі Кубка світу. Це їхня дебютна нагорода в цьому сезоні.
Українські спортсмени Марк Гриценко та Олексій Середа здобули перші для України медалі на суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду, повідомили у Федерації України зі стрибків у воду у п'ятницю, пише УНН.
Марк Гриценко та Олексій Середа - бронзові призери Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду
У синхронних стрибках з вишки українці набрали рекордну для себе суму - 395.37 бала.
Як повідомляється, це - дебютна нагорода у Суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду та в цьому сезоні.
Українець Середа здобув "бронзу" Кубка світу зі стрибків у воду14.04.25, 09:35 • 3170 переглядiв