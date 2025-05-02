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Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці
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Україна взяла першу медаль у суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Українці Марк Гриценко та Олексій Середа здобули бронзові медалі у синхронних стрибках з вишки на Суперфіналі Кубка світу. Це їхня дебютна нагорода в цьому сезоні.

Україна взяла першу медаль у суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду
www.facebook.com/ukrainiandiving

Українські спортсмени Марк Гриценко та Олексій Середа здобули перші для України медалі на суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду, повідомили у Федерації України зі стрибків у воду у п'ятницю, пише УНН.

Марк Гриценко та Олексій Середа - бронзові призери Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду

- повідомили у федерації.

У синхронних стрибках з вишки українці набрали рекордну для себе суму - 395.37 бала.

Як повідомляється, це - дебютна нагорода у Суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду та в цьому сезоні.

Українець Середа здобув "бронзу" Кубка світу зі стрибків у воду14.04.25, 09:35 • 3170 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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