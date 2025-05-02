Украина взяла первую медаль в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду

Украинские спортсмены Марк Гриценко и Алексей Середа завоевали первые для Украины медали на суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду, сообщили в Федерации Украины по прыжкам в воду в пятницу, пишет УНН.

Марк Гриценко и Алексей Середа - бронзовые призеры Суперфинала Кубка мира по прыжкам в воду - сообщили в федерации.

В синхронных прыжках с вышки украинцы набрали рекордную для себя сумму - 395.37 балла.

Как сообщается, это - дебютная награда в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду и в этом сезоне.

Украинец Середа завоевал "бронзу" Кубка мира по прыжкам в воду