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Украина взяла первую медаль в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с вышки на Суперфинале Кубка мира. Это их дебютная награда в этом сезоне.

Украина взяла первую медаль в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду

Украинские спортсмены Марк Гриценко и Алексей Середа завоевали первые для Украины медали на суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду, сообщили в Федерации Украины по прыжкам в воду в пятницу, пишет УНН.

Марк Гриценко и Алексей Середа - бронзовые призеры Суперфинала Кубка мира по прыжкам в воду

- сообщили в федерации.

В синхронных прыжках с вышки украинцы набрали рекордную для себя сумму - 395.37 балла.

Как сообщается, это - дебютная награда в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду и в этом сезоне.

Украинец Середа завоевал "бронзу" Кубка мира по прыжкам в воду14.04.25, 09:35 • 3170 просмотров

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