Украинец Середа завоевал "бронзу" Кубка мира по прыжкам в воду

Украинец Алексей Середа завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по прыжкам в воду в канадском Виндзоре. Он опередил австралийца Кессиела Руссо на 0,05 балла.

Украинец Алексей Середа завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по прыжкам в воду в канадском Виндзоре, что стало первой наградой спортсмена с момента завоевания бронзовой медали на чемпионате мира 2024 года, пишет УНН со ссылкой на НОК Украины. Алексей Середа - бронзовый призер этапа Кубка мира по прыжкам в воду! - сообщили в НОК в соцсетях. Детали В течение 11-14 апреля канадский Виндзор принимал второй этап Кубка мира по прыжкам в воду. Соревновательную программу закрывали прыжки с 10-метровой вышки среди мужчин. По итогам этой дисциплины на третью ступень пьедестала почета поднялся Алексей Середа. Судьбу награды решил финальный прыжок: украинец удачно выполнил его и на 0,05 (!) балла опередил австралийца Кессиела Руссо, который в 2023 году стал чемпионом мира. Первые два места заняли спортсмены из Китая. "Для Алексея это первая награда с момента завоевания бронзовой медали на чемпионате мира-2024", - указали в НОК. Дополнение Следующим стартом для прыгунов в воду станет суперфинал Кубка мира, который пройдет в течение 2-4 мая в китайском Пекине.