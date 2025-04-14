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Financial Times

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The Guardian

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Українець Середа здобув "бронзу" Кубка світу зі стрибків у воду

Київ • УНН

 • 2914 перегляди

Українець Олексій Середа виборов бронзову медаль на етапі Кубка світу зі стрибків у воду в канадському Віндзорі. Він випередив австралійця Кессієла Руссо на 0,05 бала.

Українець Середа здобув "бронзу" Кубка світу зі стрибків у воду

Українець Олексій Середа виборов бронзову медаль на етапі Кубка світу зі стрибків у воду в канадському Віндзорі, що стало першою нагородою спортсмена з моменту завоювання бронзової медалі на чемпіонаті світу 2024 року, пише УНН з посиланням на НОК України.

Олексій Середа - бронзовий призер етапу Кубка світу зі стрибків у воду!

- повідомили у НОК у соцмережах.

Деталі

Упродовж 11-14 квітня канадське Віндзор приймало другий етап Кубка світу зі стрибків у воду. Змагальну програму закривали стрибки з 10-метрової вишки серед чоловіків. За підсумками цієї дисципліни на третю сходинку п'єдесталу пошани піднявся Олексій Середа.

Долю нагороди вирішив фінальний стрибок: українець вдало виконав його і на 0,05 (!) бала випередив австралійця Кессієла Руссо, який у 2023 році став чемпіоном світу. Перші два місця посіли спортсмени з Китаю.

"Для Олексія це перша нагорода з моменту завоювання бронзової медалі на чемпіонаті світу-2024", - вказали у НОК.

Доповнення

Наступним стартом для стрибунів у воду стане суперфінал Кубка світу, що пройде впродовж 2-4 травня в китайському Пекіні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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