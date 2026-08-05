Распределительный комплекс Rozetka в Киевской области уничтожен в результате атаки рф - совладелица
Киев • УНН
В ночь на среду в результате атаки рф был уничтожен распределительный склад ROZETKA в Броварах. Совладелица Ирина Чечоткина заявила, что объект не подлежит восстановлению, однако компания продолжает работу.
Распределительный складской комплекс ROZETKA в Броварах Киевской области не подлежит восстановлению после пожара в результате ночной массированной атаки рф, сообщила в среду совладелица компании Ирина Чечеткина в соцсетях, пишет УНН.
Ночью я смотрела, как после удара трех баллистических ракет горит дело всей моей жизни. Мы открыли распределительный складской комплекс в Броварах в начале 2017 года. Он был крупнейшим, самым автоматизированным. Наша гордость. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. Он не подлежит восстановлению. Что я чувствовала ночью? Опустошение и боль. Огромное облегчение, потому что, к счастью, на этот раз люди не пострадали. Ощущение, что я должна идти дальше несмотря ни на что. ROZETKA работает
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"Эпицентр" и "Новая почта" также сообщили об атаке рф в Киеве и области на их объекты, есть погибшие и раненые сотрудники.
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