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The Washington Post
Бильд

рф уничтожила логистический центр NOVUS ракетами - жертв нет

Киев • УНН

 • 3800 просмотра

5 августа российские ракеты попали в логистический центр NOVUS, это уже второй удар. Компания работает над перераспределением запасов, чтобы магазины работали бесперебойно.

рф уничтожила логистический центр NOVUS ракетами - жертв нет

В среду, 5 августа, логистический центр сети супермаркетов NOVUS подвергся нескольким прямым попаданиям российских ракет. Пострадавших и погибших нет - все находились в укрытиях, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу NOVUS.

Подробности

Как отметили в компании, это уже второй удар по логистическому центру, масштаб разрушений в настоящее время уточняется.

Для NOVUS как компании, обеспечивающей людей продуктами питания и товарами первой необходимости, сегодня главное - сохранить непрерывность работы. Команда уже работает над перераспределением товарных запасов, чтобы магазины и впредь были обеспечены всем необходимым. Мы делаем всё возможное, чтобы наши покупатели не ощутили последствий этой атаки

- говорится в сообщении NOVUS.

Также в компании выразили благодарность спасателям ГСЧС за мужество и неустанную работу, а также всем коллегам - за выдержку.

Напомним

В ночь на среду в результате российской атаки уничтожен распределительный склад ROZETKA в Броварах.

Евгений Устименко

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