рф уничтожила логистический центр NOVUS ракетами - жертв нет
Киев • УНН
5 августа российские ракеты попали в логистический центр NOVUS, это уже второй удар. Компания работает над перераспределением запасов, чтобы магазины работали бесперебойно.
В среду, 5 августа, логистический центр сети супермаркетов NOVUS подвергся нескольким прямым попаданиям российских ракет. Пострадавших и погибших нет - все находились в укрытиях, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу NOVUS.
Подробности
Как отметили в компании, это уже второй удар по логистическому центру, масштаб разрушений в настоящее время уточняется.
Для NOVUS как компании, обеспечивающей людей продуктами питания и товарами первой необходимости, сегодня главное - сохранить непрерывность работы. Команда уже работает над перераспределением товарных запасов, чтобы магазины и впредь были обеспечены всем необходимым. Мы делаем всё возможное, чтобы наши покупатели не ощутили последствий этой атаки
Также в компании выразили благодарность спасателям ГСЧС за мужество и неустанную работу, а также всем коллегам - за выдержку.
Напомним
В ночь на среду в результате российской атаки уничтожен распределительный склад ROZETKA в Броварах.