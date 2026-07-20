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Мать, спрятавшая тело двухлетнего сына в шкафу после его смерти, предстанет перед судом - дело направлено в суд

Киев • УНН

 • 1596 просмотра

38-летнюю женщину из Броваров будут судить за неоказание помощи двухлетнему сыну, который умер от отравления антидепрессантами. Тело ребенка она спрятала в коробке в шкафу.

Мать, спрятавшая тело двухлетнего сына в шкафу после его смерти, предстанет перед судом - дело направлено в суд

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летней жительницы Броваров, которую обвиняют в неоказании помощи двухлетнему сыну и злостном невыполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, вечером 23 апреля двухлетнему мальчику стало плохо, однако мать не вызвала скорую помощь и не пыталась самостоятельно оказать ему необходимую помощь. Через некоторое время ребенок умер.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало отравление антидепрессантами, которые принимала женщина.

После смерти сына, по данным следствия, обвиняемая положила его тело в коробку и спрятала в шкафу. В течение нескольких дней она сообщала родственникам, что мальчик якобы находится в больнице. Тело ребенка обнаружили правоохранители после обращения бабушки.

Действия женщины квалифицированы по ст. 166 и ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время она находится под стражей. Старшего сына передали под опеку родственников

- говорится в сообщении.

Кроме того, ранее прокуроры сообщили о подозрении начальнице отдела профилактики и защиты прав ребенка службы по делам детей Броварского городского совета. По версии следствия, служебная халатность чиновницы могла привести к гибели ребенка.

Это дело – не только об уголовной ответственности матери, но и история о ребенке, который остался без самого необходимого – помощи, защиты и заботы. Двухлетний мальчик умер не из-за несчастного случая, а потому что взрослый человек, который был обязан его спасти, этого не сделал. Наш долг – обеспечить неотвратимую ответственность каждого, чьи действия или бездействие привели к этой трагедии. Именно поэтому прокуратура привлекает к ответственности не только мать ребенка, но и должностное лицо службы по делам детей, которое, по данным следствия, не выполнило надлежащим образом свои служебные обязанности

- заявил руководитель Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин.

По делу Назария Гусакова о сборе на лечение СМА сообщено о новом подозрении - Генпрокурор20.07.26, 17:02 • 1402 просмотра

Андрей Тимощенков

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