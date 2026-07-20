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По делу Назария Гусакова о сборе на лечение СМА сообщено о новом подозрении - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Назарию Гусакову сообщили о новом подозрении в легализации более 162 млн грн. Следствие установило уже 96 потерпевших.

По делу Назария Гусакова о сборе на лечение СМА сообщено о новом подозрении - Генпрокурор

Жителю Львова Назарию Гусакову, организовавшему публичный сбор средств на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), предъявлено новое подозрение – в легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Чуть более года назад мы начали это расследование, чтобы ответить на вопрос, который волновал тысячи украинцев: были ли средства, которые люди жертвовали на лечение, использованы по назначению. Сегодня следствие сделало еще один важный шаг. Жителю Львова, организовавшему публичный сбор средств на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), предъявлено новое подозрение – в легализации имущества, полученного преступным путем 

- сообщил Кравченко.

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Детали

По данным следствия, средства, которые люди переводили, надеясь спасти жизнь, в дальнейшем проходили через сложную систему финансовых операций. Их переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределяли более чем на 1 170 банковских карт других лиц, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между многочисленными криптокошельками.

Все это, по версии следствия, должно было усложнить установление происхождения средств и скрыть их дальнейшее движение. Общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн грн. Эти обстоятельства подтверждены заключением судебной экспертизы 

- добавил Кравченко.

По словам Генпрокурора, в ходе расследования установлены и новые потерпевшие. Если при сообщении о первом подозрении их было 34, то сегодня уже 96. Размер установленного ущерба вырос с 1,3 млн грн до более 2 млн грн. Подозреваемый сотрудничает со следствием, дает необходимые объяснения и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества, совершенных в особо крупных размерах, завершено. После открытия материалов стороне защиты обвинительный акт будет направлен в суд. Но это, по словам Кравченко, не конец работы.

В отдельном уголовном производстве мы продолжаем устанавливать полный маршрут движения средств, всех лиц, которые могли участвовать в финансовых операциях, а также фактических пользователей криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги. Проверяются и другие финансовые операции, которые в настоящее время не охвачены предъявленными подозрениями. Если будут установлены другие причастные к этой схеме, каждый из них понесет ответственность в соответствии с законом. Доверие людей не может быть способом незаконного обогащения 

- резюмировал Генпрокурор.

Контекст

Жителя Львова Назария Гусакова, больного спинальной мышечной атрофией, подозревают в мошенничестве при сборе средств на лечение. Пользователи соцсетей заметили расхождения в его отчетах, следы фотошопа на скриншотах и предполагают, что он завышал потребности в лекарствах, выводил деньги в криптовалюту и тратил на азартные игры.

Правоохранители проводили проверки и устанавливали причастных и пострадавших лиц, а также местонахождение Гусакова, который покинул Украину в прошлом году.

Также правоохранители открыли два уголовных производства по сбору средств на лечение жителя Львова.

В прошлом году 24 июля после длительного отсутствия в публичном пространстве Назарий Гусаков вышел на связь. Он записал видеообращение из клиники в итальянском Милане, где, по его словам, проходил лечение. "Сегодня узнал, что офис генпрокурора хочет вручить мне подозрение. Я не прячусь от следствия и суда. Сообщаю свое физическое местонахождение. Это медицинское учреждение San Raffaele в Милане", – сказал Назарий на видео в соцсетях.

Полиция тем временем провела обыски в Киеве и Львове по местам его проживания и его родственников и знакомых, чтобы установить возможные факты нецелевого использования благотворительных средств для лечения.

Ранее УНН писал, что по делу о мошенничестве со сбором средств на лечение спинальной мышечной атрофии допрошено более 400 человек. Из 100 млн грн, собранных Назарием Гусаковым, 2 млн грн фигурируют в подозрении из-за отказа 337 потерпевших от претензий.

Антонина Туманова

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