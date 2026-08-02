За неделю рф выпустила 1900 дронов, 1600 авиабомб и 144 ракеты - Зеленский
Киев • УНН
За последнюю неделю июля и начало августа 16 регионов Украины подверглись российским ударам. Оккупанты выпустили около 1900 дронов, почти 1600 авиабомб и 144 ракеты.
За последнюю неделю июля и в первые дни августа 16 регионов Украины оказались под российскими ударами. Оккупанты выпустили около 1900 дронов, почти 1600 авиабомб и 144 ракеты различных типов, в том числе и баллистику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Президента Владимира Зеленского.
Детали
По Сумам был нанесен удар авиабомбами. В Броварах в результате удара дроном погиб человек, еще шестеро получили ранения. Мои соболезнования родным и близким. Постоянные обстрелы Харькова и Харьковской области, били ночью и по Одесской области, Запорожью и Днепропетровской области. За эту неделю - более полутора тысяч поврежденных объектов, среди них сотни обычных жилых домов
Зеленский добавил, что значительная часть российских предприятий, которая работает на эти удары и производит компоненты для дронов, ракет и КАБов, до сих пор не находится под санкциями.
Нужно давление на каждое звено ОПК, и именно такое давление в конечном итоге поможет уменьшить и количество атак против наших людей. Санкции должны расширяться и работать. Благодарю всех, кто это обеспечивает
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