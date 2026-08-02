Силы ПВО сбили 109 из 133 вражеских БПЛА в ночь на 2 августа

В ночь с 1 на 2 августа россияне атаковали Украину 133 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск – рф., ТОТ - Донецк, Гвардейское – ТОТ АР Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, барражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 19 локациях, а также падение обломков на 3 локациях.

российские войска потеряли полторы тысячи солдат и почти 1800 БПЛА за сутки