российские войска потеряли полторы тысячи солдат и почти 1800 БПЛА за сутки

За сутки 1 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1500 солдат и 1788 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1449120 (+1500) человек ликвидировано

танков ‒ 12231 (0)

боевых бронированных машин ‒ 25070 (+10)

артиллерийских систем ‒ 47196 (+69)

РСЗО ‒ 1988 (+8)

средства ПВО ‒ 1529 (+2)

самолетов ‒ 439 (0)

вертолетов ‒ 354 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 432778 (+1788)

наземных робототехнических комплексов ‒ 2108 (+11)

кораблей / катеров ‒ 34 (0)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 128953 (+456)

специальная техника ‒ 4486 (+2)

крылатые ракеты ‒ 5007 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

По данным Генштаба, в июле российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала 2026 года.

Зеленский: путин "потерял инициативу" на фоне изменения динамики военными технологиями Украины