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российские войска потеряли полторы тысячи солдат и почти 1800 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 5522 просмотра

За сутки 1 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1500 солдат и 1788 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.26 составляют 1449120 человек.

российские войска потеряли полторы тысячи солдат и почти 1800 БПЛА за сутки

За сутки 1 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1500 солдат и 1788 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1449120 (+1500) человек ликвидировано
    • танков ‒ 12231 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 25070 (+10)
        • артиллерийских систем ‒ 47196 (+69)
          • РСЗО ‒ 1988 (+8)
            • средства ПВО ‒ 1529 (+2)
              • самолетов ‒ 439 (0)
                • вертолетов ‒ 354 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 432778 (+1788)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 2108 (+11)
                      • кораблей / катеров ‒ 34 (0)
                        • подводных лодок ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 128953 (+456)
                            • специальная техника ‒ 4486 (+2)
                              • крылатые ракеты ‒ 5007 (+2)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                По данным Генштаба, в июле российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала 2026 года.

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