российские войска потеряли полторы тысячи солдат и почти 1800 БПЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 1 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1500 солдат и 1788 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.26 составляют 1449120 человек.
За сутки 1 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1500 солдат и 1788 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1449120 (+1500) человек ликвидировано
- танков ‒ 12231 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 25070 (+10)
- артиллерийских систем ‒ 47196 (+69)
- РСЗО ‒ 1988 (+8)
- средства ПВО ‒ 1529 (+2)
- самолетов ‒ 439 (0)
- вертолетов ‒ 354 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 432778 (+1788)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 2108 (+11)
- кораблей / катеров ‒ 34 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 128953 (+456)
- специальная техника ‒ 4486 (+2)
- крылатые ракеты ‒ 5007 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
По данным Генштаба, в июле российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала 2026 года.
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