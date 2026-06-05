В Киеве на почтовом терминале произошел взрыв, есть погибший и раненые

Взрыв произошел на почтовом терминале в Оболонском районе Киева, один человек погиб, еще двое — травмированы, полиция устанавливает обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице в пятницу, пишет УНН.

Детали

Происшествие случилось сегодня утром на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе столицы.

По предварительной информации, взрыв произошел во время осмотра одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 год — получили ранения — сообщили в полиции.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики.

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