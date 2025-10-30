$42.080.01
Взрыв посылки во время таможенного контроля на Укрпочте в Киеве: пятеро пострадавших, личность отправителя установлена

Киев • УНН

 • 810 просмотра

На таможенном посту "Укрпочта" в Киеве во время проверки международного отправления произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Личность отправителя установлена, обнаружена еще одна подозрительная посылка.

Взрыв посылки во время таможенного контроля на Укрпочте в Киеве: пятеро пострадавших, личность отправителя установлена

На таможенном посту "Укрпочта" Киевской таможни произошел взрыв во время проверки международного почтового отправления. В результате инцидента пострадали пять человек - двое таможенников и трое работников почты. Работа в зоне происшествия временно приостановлена, следователи выясняют обстоятельства взрыва, пишет УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Детали

Сегодня, 30 октября, на таможенном посту "Укрпочта" Киевской таможни во время таможенного контроля международных почтовых отправлений, которые оформлялись на экспорт из Украины, произошел взрыв неизвестного предмета, который был вложением в посылку. Пострадали двое сотрудников Киевской таможни и трое сотрудников АО "Укрпочта". Всем оказана медицинская помощь. Экстренные службы закончили работать. Продолжаются следственные действия

- говорится в сообщении.

Также указано, что оформление отправлений на этом посту временно приостановлено, но работа будет возобновлена, когда это станет безопасно. Оформление импорта же происходит в штатном режиме.

Благодаря информационной системе Государственной таможенной службы удалось оперативно определить личность отправителя и выявить еще одно почтовое отправление с подозрительным вложением. Все отправления от данного отправителя выявлены, а их таможенное оформление приостановлено

- добавили таможенники.

Напомним

Ранее УНН писал, что директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что взрыв на одном из сортировочных центров в Киеве произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей. Благодаря мерам удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Он отметил, что сейчас продолжается расследование, а потому детали происшествия будут, когда это позволит следствие.

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Укрпочта
Киев