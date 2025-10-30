Вибух посилки під час митного контролю на Укрпошті у Києві: п’ятеро постраждалих, особу відправника встановили

На митному посту "Укрпошта" Київської митниці стався вибух під час перевірки міжнародного поштового відправлення. Унаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей - двоє митників та троє працівників пошти. Роботу в зоні події тимчасово призупинено, слідчі з’ясовують обставини вибуху, пише УНН із посиланням на Державну митну службу України.

Деталі

Сьогодні, 30 жовтня, на митному посту "Укрпошта" Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України, стався вибух невідомого предмета, що був вкладенням у посилку. Постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників АТ "Укрпошта". Усім надано медичну допомогу.Екстрені служби закінчили працювати. Тривають слідчі дії - ідеться в дописі.

Також вказано, що оформлення відправлень на цьому посту тимчасово призупинено, але робота буде відновлена, коли це стане безпечно. Оформлення імпорту ж відбувається в штатному режимі.

Завдяки інформаційній системі Державної митної служби вдалося оперативно визначити особу відправника та виявити ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням. Всі відправлення від даного відправника виявлено, а їх митне оформлення призупинене - додали митники.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що вибух на одному сортувальних центрів у Києві трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Завдяки заходам вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом. Він зазначив, що нині триває розслідування, а тому деталі події будуть, коли це дозволить слідство.