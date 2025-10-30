Вибух під час огляду посилки на пошті в Києві: виявлено ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом

Директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що вибух на одному сортувальних центрів у Києві трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом. Про це Смілянський повідомив в Telegram, передає УНН.

На одному з наших сортувальних центрів у Києві стався вибух. Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом. Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога - написав Смілянський.

Він зазначив, що нині триває розслідування, а тому деталі події будуть, коли це дозволить слідство.

У Солом'янському районі столиці пролунав вибух у відділенні пошти, постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.