На пошті у Києві пролунав вибух під час огляду посилки: п'ятеро працівників отримали поранення

13:07
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
11:00 • 33044 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 24042 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 22652 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27051 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 18573 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 22488 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 28303 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 45127 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 45170 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго30 жовтня, 06:35
Масована атака БПЛА на росію 30 жовтня: уражено інфраструктуру, у москві затримали авіарейсиPhoto30 жовтня, 07:25
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго30 жовтня, 08:17
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
11:00 • 33015 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 104012 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Фрідріх Мерц
Скотт Бессент
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Покровськ
Державний кордон України
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
TikTok

На пошті у Києві пролунав вибух під час огляду посилки: п'ятеро працівників отримали поранення

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

У Солом'янському районі Києва стався вибух у відділенні пошти під час огляду посилки. П'ятеро працівників отримали поранення, їм надається медична допомога.

На пошті у Києві пролунав вибух під час огляду посилки: п'ятеро працівників отримали поранення

У Солом'янському районі столиці пролунав вибух у відділенні пошти, постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Внаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики.

Усі обставини події встановлюються.

У Києві стався вибух гранати у квартирі: у поліції відкрили справу та оновили дані щодо постраждалих15.09.25, 20:30

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Київ