На пошті у Києві пролунав вибух під час огляду посилки: п'ятеро працівників отримали поранення

У Солом'янському районі Києва стався вибух у відділенні пошти під час огляду посилки. П'ятеро працівників отримали поранення, їм надається медична допомога.
У Солом'янському районі столиці пролунав вибух у відділенні пошти, постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Внаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.
На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики.
Усі обставини події встановлюються.
