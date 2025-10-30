На пошті у Києві пролунав вибух під час огляду посилки: п'ятеро працівників отримали поранення

У Солом'янському районі столиці пролунав вибух у відділенні пошти, постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Внаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики.

Усі обставини події встановлюються.

У Києві стався вибух гранати у квартирі: у поліції відкрили справу та оновили дані щодо постраждалих