На почте в Киеве прогремел взрыв во время осмотра посылки: пятеро сотрудников получили ранения

В Соломенском районе столицы прогремел взрыв в отделении почты, пострадали пятеро работников отделения почты, медики оказывают им помощь, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

По предварительным данным, взрыв произошел на сортировочном центре одного из почтовых операторов во время осмотра одной из посылок. В результате происшествия пострадали пятеро работников отделения почты, медики оказывают им помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники главка полиции и медики.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

