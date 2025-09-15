В Киеве произошел взрыв гранаты в квартире: в полиции открыли дело и обновили данные о пострадавших

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15:43 • 4702 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 12250 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 17468 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 21832 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 51158 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 34786 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 31853 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 35757 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 57737 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 73075 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.8м/с
46%
753мм
Популярные новости
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 21895 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 32597 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 27512 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto11:55 • 11434 просмотра
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto14:15 • 8874 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 27602 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 32680 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 51155 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 30832 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 110000 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Европа
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 21967 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 23898 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 31003 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 37209 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 86684 просмотра
Актуальное
ТикТок
Truth Social
Ручная граната
Бильд
Нью-Йорк Таймс

В Киеве произошел взрыв гранаты в квартире: в полиции открыли дело и обновили данные о пострадавших

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Киеве в квартире взорвалась граната, в результате чего погибли 38-летний владелец помещения и его 46-летний знакомый. Еще одного 48-летнего мужчину госпитализировали, его состояние стабильное.

В Киеве произошел взрыв гранаты в квартире: в полиции открыли дело и обновили данные о пострадавших

В столичной квартире взорвалась граната: погибли 38-летний владелец квартиры и его 46-летний знакомый, еще один 48-летний мужчина госпитализирован. В полиции открыли уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Подробности

В результате детонации боеприпаса погиб 38-летний владелец дома и его 46-летний товарищ. Еще один житель столицы 48 лет с ранениями госпитализирован, его состояние сейчас стабильное

- уточнили правоохранители.

Также в полиции добавили, что на месте продолжают работать специалисты.

По указанному факту следователями Днепровского управления полиции начато уголовное производство

- добавили полицейские.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Киеве произошел взрыв в квартире, предварительно, гранаты, два человека погибли, один человек пострадал. По предварительным данным, в помещении сдетонировала граната.

Алена Уткина

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев