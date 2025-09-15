В Киеве произошел взрыв гранаты в квартире: в полиции открыли дело и обновили данные о пострадавших
Киев • УНН
В Киеве в квартире взорвалась граната, в результате чего погибли 38-летний владелец помещения и его 46-летний знакомый. Еще одного 48-летнего мужчину госпитализировали, его состояние стабильное.
Подробности
В результате детонации боеприпаса погиб 38-летний владелец дома и его 46-летний товарищ. Еще один житель столицы 48 лет с ранениями госпитализирован, его состояние сейчас стабильное
Также в полиции добавили, что на месте продолжают работать специалисты.
По указанному факту следователями Днепровского управления полиции начато уголовное производство
Напомним
Ранее УНН писал, что в Киеве произошел взрыв в квартире, предварительно, гранаты, два человека погибли, один человек пострадал. По предварительным данным, в помещении сдетонировала граната.