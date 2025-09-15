У Києві стався вибух гранати в квартирі: двоє загиблих, один постраждалий

У Києві стався вибух в квартирі, попередньо, гранати, двоє людей загинули, одна людина постраждала, поліцейські з’ясовують обставини, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.

Інцидент стався у Дніпровському районі столиці,

Інформація про подію надійшла сьогодні близько 15:30.

За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала