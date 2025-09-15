У Києві стався вибух гранати в квартирі: двоє загиблих, один постраждалий
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва стався вибух у квартирі, попередньо від детонації гранати. Загинуло двоє людей, ще одна особа постраждала.
У Києві стався вибух в квартирі, попередньо, гранати, двоє людей загинули, одна людина постраждала, поліцейські з’ясовують обставини, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався у Дніпровському районі столиці,
Інформація про подію надійшла сьогодні близько 15:30.
За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала
Як повідомляється, на місці працює слідчо-оперативна група місцевого управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші служби.
На Київщині стався вибух біля смітника: є загибла і поранений15.09.25, 13:34 • 1886 переглядiв