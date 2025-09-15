$41.280.03
Эксклюзив
14:18 • 1076 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 7016 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 14469 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 39063 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 29917 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 29741 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34446 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56557 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72524 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105492 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 39056 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 25806 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 104744 просмотра
В Киеве произошел взрыв гранаты в квартире: двое погибших, один пострадавший

Киев • УНН

 • 1854 просмотра

В Днепровском районе Киева произошел взрыв в квартире, предварительно от детонации гранаты. Погибли два человека, еще один человек пострадал.

В Киеве произошел взрыв гранаты в квартире: двое погибших, один пострадавший

В Киеве произошел взрыв в квартире, предварительно, гранаты, два человека погибли, один человек пострадал, полицейские выясняют обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы,

Информация о происшествии поступила сегодня около 15:30.

По предварительным данным, в помещении сдетонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал

- указали в полиции.

Как сообщается, на месте работает следственно-оперативная группа местного управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие службы.

В Киевской области произошел взрыв возле мусорника: есть погибшая и раненый15.09.25, 13:34 • 1870 просмотров

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев