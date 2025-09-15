В Киеве произошел взрыв гранаты в квартире: двое погибших, один пострадавший
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева произошел взрыв в квартире, предварительно от детонации гранаты. Погибли два человека, еще один человек пострадал.
В Киеве произошел взрыв в квартире, предварительно, гранаты, два человека погибли, один человек пострадал, полицейские выясняют обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел в Днепровском районе столицы,
Информация о происшествии поступила сегодня около 15:30.
По предварительным данным, в помещении сдетонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал
Как сообщается, на месте работает следственно-оперативная группа местного управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие службы.
