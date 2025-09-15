В Киеве произошел взрыв гранаты в квартире: двое погибших, один пострадавший

В Киеве произошел взрыв в квартире, предварительно, гранаты, два человека погибли, один человек пострадал, полицейские выясняют обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы,

Информация о происшествии поступила сегодня около 15:30.

По предварительным данным, в помещении сдетонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал