В Киевской области произошел взрыв возле мусорника: есть погибшая и раненый

$41.280.03
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 3694 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 22792 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 20768 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 22251 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 29589 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 52863 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70942 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104750 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86814 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 85051 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.9м/с
35%
753мм
Популярные новости
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 13464 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 15634 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 10817 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 17204 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 10124 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 7018 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 10272 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 22826 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 19451 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 98065 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Радослав Сикорский
Скотт Бессент
Хэ Лифенг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 5662 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 7528 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 23631 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 30252 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 79385 просмотра
Актуальное
Старлинк
ТикТок
Forbes
Financial Times
Хранитель

В Киевской области произошел взрыв возле мусорника: есть погибшая и раненый

Киев • УНН

 • 786 просмотра

15 сентября около 10:00 в селе Морозовка Барышевской громады произошел взрыв. Погибла 57-летняя женщина, 40-летний мужчина госпитализирован.

В Киевской области произошел взрыв возле мусорника: есть погибшая и раненый

В Киевской области взорвался неизвестный предмет возле мусорного бака, погибла женщина и ранен мужчина, начато расследование, сообщили в Киевской областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, инцидент произошел сегодня, 15 сентября, около 10:00 в селе Морозовка Барышевской громады.

"По предварительным данным, неподалеку от мусорного бака взорвался неизвестный предмет. В результате погибла 57-летняя местная жительница. 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

На месте происшествия, как указано, работают следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции и спасатели. Проводится осмотр, изымаются вещественные доказательства, опрашиваются свидетели.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение взрывоопасного предмета.

"При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту взрыва", - отметили в ведомстве.

Полиция Киевской области начала досудебное расследование из-за взрыва грузового вагона на железной дороге14.09.25, 15:45 • 4048 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Киевская область