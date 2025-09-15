В Киевской области произошел взрыв возле мусорника: есть погибшая и раненый
Киев • УНН
15 сентября около 10:00 в селе Морозовка Барышевской громады произошел взрыв. Погибла 57-летняя женщина, 40-летний мужчина госпитализирован.
В Киевской области взорвался неизвестный предмет возле мусорного бака, погибла женщина и ранен мужчина, начато расследование, сообщили в Киевской областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, инцидент произошел сегодня, 15 сентября, около 10:00 в селе Морозовка Барышевской громады.
"По предварительным данным, неподалеку от мусорного бака взорвался неизвестный предмет. В результате погибла 57-летняя местная жительница. 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
На месте происшествия, как указано, работают следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции и спасатели. Проводится осмотр, изымаются вещественные доказательства, опрашиваются свидетели.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение взрывоопасного предмета.
"При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту взрыва", - отметили в ведомстве.
