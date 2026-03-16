Падение обломков под Монументом Независимости в Киеве - в ЦПД прокомментировали информацию о дроне с ИИ

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал появление дронов с ИИ после информации о таком с места падения обломков под Монументом Независимости в центре Киева, пишет УНН.

К сожалению, то, о чем предупреждали ранее - дроны с ИИ, которые способны самостоятельно выбирать цели. "В эту игру можно играть вдвоем", но развитие таких технологий также неизбежно приближает большую войну в Европе, которая, в отличие от нас, будет не готова к этим угрозам - отметил руководитель ЦПД СНБО Коваленко.

Такое заявление он сделал в ответ на публикацию военного портала Defense Express о том, что "дрон, упавший рядом с Монументом Независимости - это "Ланцет" с искусственным интеллектом".

Дополнение

Утренняя атака рф дронами затронула три района Киева, обломки упали под Монументом Независимости в центре столицы.

