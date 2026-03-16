Падение обломков под Монументом Независимости в Киеве - в ЦПД прокомментировали информацию о дроне с ИИ

$44.140.0350.670.29
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатовPhoto
Эксклюзив
15 марта, 18:40 • 37192 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
15 марта, 17:46 • 49932 просмотра
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
15 марта, 13:39 • 41550 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
15 марта, 10:18 • 49333 просмотра
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18 • 69927 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 62900 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 49048 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 37561 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 87453 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кейт Гоули создала мир «Франкенштейна» и получила Оскар за лучший дизайн костюмов16 марта, 01:21 • 8806 просмотра
Невероятный результат на Оскаре-2026: победа сразу двух короткометражных фильмов16 марта, 02:32 • 11088 просмотра
Пропагандистский фильм "Господин Никто против Путина" получил ОскарPhoto16 марта, 03:35 • 20575 просмотра
Потери РФ за сутки составили 760 оккупантов и почти две тысячи беспилотников - Генштаб05:31 • 16748 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ06:56 • 13407 просмотра
публикации
Крупнейшие породы собак в мире10:19 • 5416 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 87456 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому14 марта, 13:14 • 83309 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов14 марта, 09:04 • 64593 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 74534 просмотра
Падение обломков под Монументом Независимости в Киеве - в ЦПД прокомментировали информацию о дроне с ИИ

Киев • УНН

 • 3056 просмотра

В центре Киева, по данным профильного медиа, упали обломки вражеского дрона с ИИ. В ЦПД СНБО на этом фоне предупреждают о неподготовленности Европы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал появление дронов с ИИ после информации о таком с места падения обломков под Монументом Независимости в центре Киева, пишет УНН.

К сожалению, то, о чем предупреждали ранее - дроны с ИИ, которые способны самостоятельно выбирать цели. "В эту игру можно играть вдвоем", но развитие таких технологий также неизбежно приближает большую войну в Европе, которая, в отличие от нас, будет не готова к этим угрозам

- отметил руководитель ЦПД СНБО Коваленко.

Такое заявление он сделал в ответ на публикацию военного портала Defense Express о том, что "дрон, упавший рядом с Монументом Независимости - это "Ланцет" с искусственным интеллектом".

Дополнение

Утренняя атака рф дронами затронула три района Киева, обломки упали под Монументом Независимости в центре столицы.

194 из 211 российских дронов обезвредили над Украиной, нетипичной была утренняя атака рф на Киевскую область - ВС ВСУ16.03.26, 11:11 • 3016 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Война в Украине
Майдан Незалежности
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Европа
Киев