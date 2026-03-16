194 из 211 российских дронов обезвредили над Украиной, нетипичной была утренняя атака рф на Киевскую область - ВС ВСУ
Киев • УНН
Силы ВС ВСУ сбили и подавили 194 беспилотника различных типов. Зафиксировано 16 попаданий на 10 локациях и падение обломков в 11 местах во время атаки.
россия ночью и утром атаковала Украину 211 дронами, при этом нетипичной была утренняя вражеская атака в направлении Киевской области, сбито или подавлено 194 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 марта (с 18:00 15 марта) и в течение сегодняшнего утра противник атаковал 211 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, более 100 из них – "шахеды".
Особенность – нетипичная утренняя атака противника с применением ударных дронов различных типов в направлении Киевской области. Основные направления удара – Одесская, Запорожская и Киевская области
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 11:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 194 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
