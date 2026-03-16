Атака рф затронула три района Киева, обломки упали под Монументом Независимости в центре

Из-за атаки рф есть последствия в трех районах Киева, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Как отметила народный депутат Мария Мезенцева, обломки дрона упали под Монумент Независимости, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Кличко, последствия вражеской атаки на Киев таковы:

в Шевченковском районе, в самом центре столицы, упали обломки БПЛА. Без пожара и пострадавших;

в Соломенском районе падение обломков произошло на территорию нежилой застройки. Пострадавших нет;

в Святошинском районе падение обломков повлекло возгорание травы на открытой территории.

"Обломки сбитого "шахеда" упали под Монумент Независимости на Майдане в Киеве", - написала нардеп Мария Мезенцева в Telegram.

Экстренные службы, по словам мэра, работают на местах.

Атака РФ на Киев продолжается, обломки вражеского дрона упали в самом центре столицы - мэр