Атака рф зачепила три райони Києва, уламки впали під Монументом Незалежності у середмісті

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

У трьох районах столиці зафіксовано падіння уламків дронів, зокрема біля Монумента Незалежності. Постраждалих немає, екстрені служби працюють на місцях.

Атака рф зачепила три райони Києва, уламки впали під Монументом Незалежності у середмісті

Через атаку рф є наслідки у трьох районах Києва, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Як зазначила народна депутатка Марія Мезенцева, уламки дрона впали під Монумент Незалежності, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Кличко, наслідки ворожої атаки на Київ такі:

  • у Шевченківському районі, в самому центрі столиці, впали уламки БпЛА. Без пожежі та постраждалих;
    • у Соломʼянському районі падіння уламків сталося на територію нежитлої забудови. Постраждалих немає;
      • у Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території.

        "Уламки збитого "шахеда" впали під Монумент Незалежності на Майдані в Києві", - написала нардеп Марія Мезенцева у Telegram.

        Екстрені служби, зі слів мера, працюють на місцях.

        Атака рф на Київ триває, уламки ворожого дрона впали у самому центрі столиці - мер16.03.26, 09:18 • 3216 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Війна в УкраїніКиїв
        Техніка
        Війна в Україні
        Майдан Незалежності
        Віталій Кличко
        Київ