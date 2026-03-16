Атака рф на Київ триває, уламки ворожого дрона впали у самому центрі столиці - мер
Київ • УНН
У центрі столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА без пожеж та постраждалих. Сили ППО продовжують роботу через атаку дронів та ракетну небезпеку.
Уламки ворожого дрона впали у самому центрі Києва, постраждалих немає, повідомив у понеділок мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.
У самому центрі столиці впали уламки БпЛА. Пожежі та постраждалих немає. Ворожа атака на Київ триває. Перебувайте в укриттях!
Доповнення
Раніше у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Мер Кличко повідомив про роботу сил ППО в Оболонському районі міста.
Згодом ПС ЗСУ повідомили про "швидкісну ціль з Чернігівщини на Київщину", а потім - "курсом на Київ". Моніторингові телеграм-канали повідомляли про крилаті ракети. Також ПС ЗСУ повідомив про декілька груп БпЛА з півночі курсом на Київ.