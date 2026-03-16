Атака РФ на Киев продолжается, обломки вражеского дрона упали в самом центре столицы - мэр
Киев • УНН
В центре столицы зафиксировано падение обломков БПЛА без пожаров и пострадавших. Силы ПВО продолжают работу из-за атаки дронов и ракетной опасности.
Обломки вражеского дрона упали в самом центре Киева, пострадавших нет, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
В самом центре столицы упали обломки БПЛА. Пожара и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях!
Дополнение
Ранее в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников. Мэр Кличко сообщил о работе сил ПВО в Оболонском районе города.
Впоследствии ВС ВСУ сообщили о "скоростной цели из Черниговщины на Киевщину", а затем - "курсом на Киев". Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о крылатых ракетах. Также ВС ВСУ сообщили о нескольких группах БПЛА с севера курсом на Киев.