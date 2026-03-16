Главная
Атака РФ на Киев продолжается, обломки вражеского дрона упали в самом центре столицы - мэр

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

В центре столицы зафиксировано падение обломков БПЛА без пожаров и пострадавших. Силы ПВО продолжают работу из-за атаки дронов и ракетной опасности.

Атака РФ на Киев продолжается, обломки вражеского дрона упали в самом центре столицы - мэр

Обломки вражеского дрона упали в самом центре Киева, пострадавших нет, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

В самом центре столицы упали обломки БПЛА. Пожара и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях!

- написал мэр столицы Кличко.

Дополнение

Ранее в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников. Мэр Кличко сообщил о работе сил ПВО в Оболонском районе города.

Впоследствии ВС ВСУ сообщили о "скоростной цели из Черниговщины на Киевщину", а затем - "курсом на Киев". Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о крылатых ракетах. Также ВС ВСУ сообщили о нескольких группах БПЛА с севера курсом на Киев.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Война в Украине
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Виталий Кличко
Киев