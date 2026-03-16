194 з 211 російських дронів знешкодили над Україною, нетиповою була ранкова атака рф на Київщину - ПС ЗСУ

росія уночі та вранці атакувала Україну 211 дронами, при чому нетиповою була ранкова ворожа атака у напрямку Київщини, збито або придушено 194 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 березня (з 18:00 15 березня) та протягом сьогоднішнього ранку противник атакував 211 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, понад 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 194 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях