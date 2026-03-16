Падіння уламків під Монументом Незалежності у Києві - у ЦПД прокоментували інформацію про дрон з ШІ
Київ • УНН
У центрі Києва, за даними профільного медіа впали уламки ворожого дрона з ШІ. У ЦПД РНБО на цьому тлі попереджають про непідготовленість Європи.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував появу дронів з ШІ, після інформації про такий з місця падіння уламків під Монументом Незалежності у центрі Києва, пише УНН.
На жаль, те, про що попереджали раніше - дрони з ШІ, які здатні самостійно обирати цілі. "В цю гру можна грати вдвох", але розвиток таких технологій також неминуче наближає велику війну в Європі, яка, на відміну від нас, буде не готова до цих загроз
Таку заяву він зробив у відповідь на публікацію військового порталу Defense Express про те, що "дрон, що впав поряд з Монументом Незалежності - це "Ланцет" зі штучним інтелектом".
Доповнення
Ранкова атака рф дронами зачепила три райони Києва, уламки впали під Монументом Незалежності у середмісті столиці.
