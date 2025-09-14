Полиция Киевской области начала досудебное расследование из-за взрыва грузового вагона на железной дороге

Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге в Фастовском районе. Это связано со взрывом грузового вагона, из-за чего возник пожар, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины.

Подробности

13 сентября в 23:40 в полицию на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции между городами Васильков и Боярка происходят взрывы - сообщили в полиции.

Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в грузовом вагоне, в результате чего возник пожар. Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших в полицию не поступала.

Следователями следственного управления под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Дополнение

Из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.