Поліція Київщини розпочала досудове розслідування через вибух вантажного вагона на залізниці
Київ • УНН
Поліція Київщини розслідує порушення правил безпеки руху на залізниці у Фастівському районі. Вибух вантажного вагону між Васильковом та Бояркою спричинив пожежу, змінивши маршрути поїздів.
Поліція Київської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці у Фастівському районі. Це пов’язано з вибухом вантажного вагону, через що виникла пожежа, пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.
Деталі
13 вересня о 23:40 до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції між містами Васильків та Боярка відбуваюся вибухи
Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, у результаті чого виникла пожежа. Працівники ДСНС ліквідували загоряння. Інформація щодо постраждалих до поліції не надходила.
Слідчими слідчого управління за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Наразі триває досудове розслідування.
Доповнення
Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.