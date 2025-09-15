На Київщині стався вибух біля смітника: є загибла і поранений
Київ • УНН
15 вересня близько 10:00 у селі Морозівка Баришівської громади стався вибух. Загинула 57-річна жінка, 40-річний чоловік госпіталізований.
У Київській області вибухнув невідомий предмет біля смітника, загинула жінка та поранено чоловіка, розпочато розслідування, повідомили у Київській обласній прокуратурі у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними прокуратури, подія сталася сьогодні, 15 вересня, близько 10:00 в селі Морозівка Баришівської громади.
"За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Унаслідок цього загинула 57-річна місцева жителька. 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", - ідеться у повідомленні.
На місці події, як вказано, працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та рятувальники. Проводиться огляд, вилучаються речові докази, опитуються свідки.
Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета.
"За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вибуху", - зазначили у відомстві.
