На Київщині стався вибух біля смітника: є загибла і поранений

$41.280.03
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
09:58 • 1800 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
05:44 • 19485 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 18992 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 20661 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 28261 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 52064 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 70451 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104604 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86612 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84849 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.9м/с
35%
753мм
Популярнi новини
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 16574 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 11859 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 13993 перегляди
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 8432 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 15540 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 4158 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 6884 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 19485 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 18116 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 96693 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Румунія
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 4066 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 5978 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 22885 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 29513 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 78584 перегляди
Актуальне
Starlink
Forbes
Financial Times
The Guardian
Fox News

На Київщині стався вибух біля смітника: є загибла і поранений

Київ • УНН

 • 76 перегляди

15 вересня близько 10:00 у селі Морозівка Баришівської громади стався вибух. Загинула 57-річна жінка, 40-річний чоловік госпіталізований.

На Київщині стався вибух біля смітника: є загибла і поранений

У Київській області вибухнув невідомий предмет біля смітника, загинула жінка та поранено чоловіка, розпочато розслідування, повідомили у Київській обласній прокуратурі у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, подія сталася сьогодні, 15 вересня, близько 10:00 в селі Морозівка Баришівської громади.

"За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Унаслідок цього загинула 57-річна місцева жителька. 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", - ідеться у повідомленні.

На місці події, як вказано, працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та рятувальники. Проводиться огляд, вилучаються речові докази, опитуються свідки.

Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета.

"За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вибуху", - зазначили у відомстві.

Поліція Київщини розпочала досудове розслідування через вибух вантажного вагона на залізниці14.09.25, 15:45 • 4024 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Київська область