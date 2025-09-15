$41.280.03
У Києві стався вибух гранати у квартирі: у поліції відкрили справу та оновили дані щодо постраждалих

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У Києві в квартирі вибухнула граната, внаслідок чого загинули 38-річний власник помешкання та його 46-річний знайомий. Ще одного 48-річного чоловіка госпіталізували, його стан стабільний.

У Києві стався вибух гранати у квартирі: у поліції відкрили справу та оновили дані щодо постраждалих

У столичній квартирі вибухнула граната: загинули 38-річний власник помешкання та його 46-річний знайомий, ще одного 48-річного чоловіка госпіталізували. У поліції відкрили кримінальне провадження, пише УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Внаслідок детонації боєприпасу загинув 38-річний власник оселі та його 46-річний товариш. Ще одного жителя столиці 48 років з пораненнями госпіталізовано, його стан наразі стабільний

- уточнили правоохоронці.

Також у поліції додали, що на місці продовжують працювати фахівці.

За вказаним фактом слідчими Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження

- додали поліцейські.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Києві стався вибух у квартирі, попередньо, гранати, двоє людей загинули, одна людина постраждала. За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната.

Альона Уткіна

СуспільствоКиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ