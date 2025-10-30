Взрыв при осмотре посылки на почте в Киеве: обнаружена еще одна посылка с запрещенным и опасным содержимым

Директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что взрыв на одном из сортировочных центров в Киеве произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей. Благодаря принятым мерам также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Об этом Смелянский сообщил в Telegram, передает УНН.

На одном из наших сортировочных центров в Киеве произошел взрыв. Инцидент произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей. Благодаря принятым мерам также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь - написал Смелянский.

Он отметил, что сейчас продолжается расследование, а потому детали происшествия будут, когда это позволит следствие.

Напомним

В Соломенском районе столицы прогремел взрыв в отделении почты, пострадали пятеро сотрудников отделения почты, медики оказывают им помощь.