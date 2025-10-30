$42.080.01
16:50 • 2782 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 6904 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59 • 7762 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
13:07 • 14534 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 38246 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 6110 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 25075 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 23371 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27484 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 18771 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
публикации
Эксклюзивы
Взрыв при осмотре посылки на почте в Киеве: обнаружена еще одна посылка с запрещенным и опасным содержимым

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Взрыв произошел в сортировочном центре Укрпочты в Киеве во время контроля запрещенных вещей. Пятеро сотрудников получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Взрыв при осмотре посылки на почте в Киеве: обнаружена еще одна посылка с запрещенным и опасным содержимым

Директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что взрыв на одном из сортировочных центров в Киеве произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей. Благодаря принятым мерам также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Об этом Смелянский сообщил в Telegram, передает УНН.

На одном из наших сортировочных центров в Киеве произошел взрыв. Инцидент произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей. Благодаря принятым мерам также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь 

- написал Смелянский.

Он отметил, что сейчас продолжается расследование, а потому детали происшествия будут, когда это позволит следствие.

Напомним

В Соломенском районе столицы прогремел взрыв в отделении почты, пострадали пятеро сотрудников отделения почты, медики оказывают им помощь.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Обыск
Укрпочта
Киев