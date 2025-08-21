$41.380.02
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Жінка отримала травми у Луцьку під час ранкової ворожої атаки: показали наслідки

Київ • УНН

 • 812 перегляди

48-річна жінка травмована у Луцьку уламками скла під час ворожої атаки. Вона госпіталізована з пораненнями руки, ноги та спини.

Жінка отримала травми у Луцьку під час ранкової ворожої атаки: показали наслідки

У Луцьку під час ворожої атаки одна людина отримала травми, повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області, показавши наслідки, пише УНН.

У Луцьку під час ранкової ворожої атаки уламками скла була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Відомо, що потерпіла є матір’ю рятувальника, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі

- повідомили в ДСНС.

Як зазначається, постраждала отримала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень.

Атака рф на Луцьк: усього 12 дронів та ракет, без жертв, є руйнування21.08.25, 09:32 • 2642 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Волинська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Луцьк