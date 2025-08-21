Жінка отримала травми у Луцьку під час ранкової ворожої атаки: показали наслідки
Київ • УНН
48-річна жінка травмована у Луцьку уламками скла під час ворожої атаки. Вона госпіталізована з пораненнями руки, ноги та спини.
У Луцьку під час ворожої атаки одна людина отримала травми, повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області, показавши наслідки, пише УНН.
У Луцьку під час ранкової ворожої атаки уламками скла була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Відомо, що потерпіла є матір’ю рятувальника, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі
Як зазначається, постраждала отримала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень.
