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Безопасное судоходство в Чёрном море возможно — Зеленский назвал условие

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Украина готова гарантировать безопасное судоходство и продовольственную безопасность в Чёрном море. Россия должна сделать реальные шаги к деэскалации, отметил Зеленский

Безопасное судоходство в Чёрном море возможно — Зеленский назвал условие

Украина готова гарантировать безопасное судоходство в Чёрном море, если Россия также будет готова принять реальные меры для деэскалации ситуации. Об этом во время выступления на шестом саммите международной Крымской платформы 23 сентября заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН.

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По словам главы государства, Украина готова сделать свою часть работы, чтобы обеспечить спокойное, безопасное судоходство и продовольственную безопасность в Чёрном море. В то же время и Россия должна быть готова сделать реальные шаги к деэскалации.

Глава государства добавил, что Россия должна обеспечить  продовольственную и энергетическую безопасность, а также право людей жить без страха в Крыму и на других оккупированных территориях.

Неуважение началось с Крыма в 2014 году, когда Россия вошла в Крым. Поэтому не может быть полного возвращения к нормальности без Крыма, без восстановления безопасности, защиты людей и жизней, освобождения пленных, которых удерживает Россия, и возвращения к основным принципам международного права — говорится в заявлении Зеленского.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях ООН с президентом США Дональдом Трампом.

Евгений Устименко

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Украина