Атака рф на Київ 24 вересня: фото наслідків удару по гаражному кооперативі на Оболоні

Андрій Ходьков, фотограф УНН

У четвер, 24 вересня, російські війська атакували Київ. Під ударом опинився гаражний кооператив на Оболоні, передає фотограф УНН з місця подій.

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У мережі з’явились фото наслідків атаки.

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Нагадаємо

російський обстріл пошкодив виробництво мережі пиріжкових у Києві. Також пошкоджені головне виробництво та склад "ТК-Домашній текстиль", зруйновано ювелірне підприємство Dukachi.