Атака рф на Київ 24 вересня: фото наслідків удару по гаражному кооперативі на Оболоні
Київ • УНН
24 вересня російські війська атакували Київ, пошкодивши гаражний кооператив на Оболоні. У мережі оприлюднили фото наслідків удару.
Андрій Ходьков, фотограф УНН
У четвер, 24 вересня, російські війська атакували Київ. Під ударом опинився гаражний кооператив на Оболоні, передає фотограф УНН з місця подій.
Деталі
У мережі з’явились фото наслідків атаки.
Нагадаємо
російський обстріл пошкодив виробництво мережі пиріжкових у Києві. Також пошкоджені головне виробництво та склад "ТК-Домашній текстиль", зруйновано ювелірне підприємство Dukachi.