Атака РФ на Киев 24 сентября: фото последствий удара по гаражному кооперативу на Оболони
Киев • УНН
24 сентября российские войска атаковали Киев, повредив гаражный кооператив на Оболони. В сети опубликовали фото последствий удара.
Андрей Ходьков, фотограф УНН
В четверг, 24 сентября, российские войска атаковали Киев. Под удар попал гаражный кооператив на Оболони, передаёт фотограф УНН с места событий.
Детали
В сети появились фотографии последствий атаки.
Напомним
российский обстрел повредил производство сети пирожковых в Киеве. Также повреждены основное производство и склад "ТК-Домашний текстиль", разрушено ювелирное предприятие Dukachi.