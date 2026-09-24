Атака РФ на Киев 24 сентября: фото последствий удара по гаражному кооперативу на Оболони

Андрей Ходьков, фотограф УНН

В четверг, 24 сентября, российские войска атаковали Киев. Под удар попал гаражный кооператив на Оболони, передаёт фотограф УНН с места событий.

Детали

В сети появились фотографии последствий атаки.

Гаражный кооператив Оболонского района Киева после российской атаки 24 сентября. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Напомним

российский обстрел повредил производство сети пирожковых в Киеве. Также повреждены основное производство и склад "ТК-Домашний текстиль", разрушено ювелирное предприятие Dukachi.