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Через російський обстріл у Києві можливі перебої з інтернетом - провайдери

Київ • УНН

 • 1984 перегляди

Ворожий обстріл пошкодив столичний дата-центр, повідомили провайдери «Павутина» та UTELS. Фахівці відновлюють зв’язок і мережеве обладнання.

Через російський обстріл у Києві можливі перебої з інтернетом - провайдери

У Києві можливі перебої з інтернетом на тлі російських атак. Провайдери "Павутина" та UTELS 23 вересня повідомили про пошкодження дата-центру, пише УНН.

Деталі

"Маємо масштабну аварію. Через ворожий обстріл було пошкоджено один із дата-центрів, через що частина наших абонентів наразі може залишатися без зв’язку", - вказав провайдер "Павутина" у соцмережах.

У компанії зазначили, що їхні "фахівці роблять усе можливе, щоб повернути зв’язок максимально швидко".

Зі схожою заявою виступив й інший провайдер.

"Внаслідок чергової ворожої атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання UTELS. Наразі обладнання залишається без електроживлення, через що можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг. Наші аварійно-ремонтні бригади вже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи обладнання та мережі", - зазначили в UTELS.

Довідково

Інтернет-оператор UTELS пропонує комплексні послуги у Києві та області. 

Інтернет-оператор "Павутина" надає послуги переважно в місті Києві і у передмісті у Київській області.

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Юлія Шрамко

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