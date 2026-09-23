Из-за российского обстрела в Киеве возможны перебои с интернетом - провайдеры

В Киеве возможны перебои с интернетом на фоне российских атак. Провайдеры "Паутина" и UTELS 23 сентября сообщили о повреждении дата-центра, пишет УНН.

Подробности

"У нас масштабная авария. Из-за вражеского обстрела был поврежден один из дата-центров, из-за чего часть наших абонентов сейчас может оставаться без связи", — указал провайдер "Паутина" в соцсетях.

В компании отметили, что их "специалисты делают все возможное, чтобы вернуть связь максимально быстро".

С аналогичным заявлением выступил и другой провайдер.

"В результате очередной вражеской атаки пострадал один из столичных дата-центров, где размещено узловое оборудование UTELS. В настоящее время оборудование остается без электропитания, из-за чего возможны перебои в работе сети и доступе к услугам. Наши аварийно-ремонтные бригады уже работают на месте и делают все возможное для скорейшего восстановления работы оборудования и сети", — отметили в UTELS.

Справочно

Интернет-оператор UTELS предлагает комплексные услуги в Киеве и области.

Интернет-оператор "Паутина" предоставляет услуги преимущественно в городе Киеве и в пригороде в Киевской области.

Вокзал в Киеве не повреждён атакой рф, но есть новые попадания в двух районах