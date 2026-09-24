Зеленський зустрівся з Рютте після трьох хвиль балістичних атак рф на Київ - заручився підтримкою щодо Patriot

Президент України Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте на тлі балістичних атак рф на Київ і розповів йому про наслідки, знову порушивши питання перехоплювачів до Patriot - і очільник альянсу підтвердив готовність шукати рішення. Про це він написав у соцмережах 24 вересня під час візиту до США, пише УНН.

Коли ми зустрілися з Генсеком Марком Рютте, вже було три хвилі балістичних атак на Київ. Я детально поінформував Марка про всі наслідки, про руйнування, про жертви. Це постійна реальність, в якій живе Україна. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці - зазначив Зеленський.

Президент наголосив: "Ми навчилися збивати крилаті ракети, дрони, зараз шукаємо рішення проти реактивних "шахедів", і вже є хороші результати. Але проти балістики поки що працюють тільки перехоплювачі до "петріотів", які потрібні фактично щодня. Обговорили наші потреби в них і як можна забезпечити зимовий пакет підтримки".

"Дякую, Марку, за готовність шукати рішення. Це дуже важливо і для країн – членів НАТО на тлі постійних погроз росії піти далі та руйнувати життя інших народів", - вказав Зеленський.

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