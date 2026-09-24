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Зеленский встретился с Рютте после трех волн баллистических атак рф на Киев — заручился поддержкой по Patriot

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Зеленский проинформировал Рютте о последствиях баллистических атак на Киев. Стороны обсудили потребность Украины в перехватчиках Patriot и зимней поддержке.

Зеленский встретился с Рютте после трех волн баллистических атак рф на Киев — заручился поддержкой по Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился с генсеком НАТО Марком Рютте на фоне баллистических атак рф на Киев и рассказал ему о последствиях, вновь подняв вопрос о перехватчиках для Patriot  — и глава альянса подтвердил готовность искать решения. Об этом он написал в соцсетях 24 сентября во время визита в США, пишет УНН.

Когда мы встретились с генсеком Марком Рютте, уже было три волны баллистических атак на Киев. Я подробно проинформировал Марка обо всех последствиях, о разрушениях, о жертвах. Это постоянная реальность, в которой живет Украина. Невозможно противостоять этому террору против жизни в одиночку

— отметил Зеленский.

Президент подчеркнул: "Мы научились сбивать крылатые ракеты, дроны, сейчас ищем решения против реактивных "шахедов", и уже есть хорошие результаты. Но против баллистики пока работают только перехватчики для "пэтриотов", которые фактически нужны ежедневно. Обсудили наши потребности в них и то, как можно обеспечить зимний пакет поддержки".

"Спасибо, Марк, за готовность искать решения. Это очень важно и для стран — членов НАТО на фоне постоянных угроз России пойти дальше и разрушать жизни других народов", — указал Зеленский.

Зеленский рассказал, как Украина собирает по одной-две ракеты ПВО24.09.26, 11:00 • 5242 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
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Воздушная тревога
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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Киев