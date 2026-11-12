В Киеве выросло число пострадавших после удара рф по многоэтажке
Киев • УНН
Российский дрон попал в 9-этажный дом в Соломенском районе Киева. Погиб человек, семеро пострадали, троих спасли.
В Киеве выросло число пострадавших после утреннего удара российского дрона по многоэтажке 12 ноября. Об этом в соцсетях сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
До семи человек возросло число пострадавших в Соломенском районе. Медики всем оказали помощь на месте
По данным ГСЧС, 1 человек погиб, есть пострадавшие, еще 3 спасли сотрудники ГСЧС после утреннего российского удара по жилой 9-этажке в Соломенском районе Киева.
В результате попадания вражеского БПЛА возник пожар и частичное разрушение внешней стены дома. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание. Продолжается разбор разрушенных конструкций. На месте работают все соответствующие службы, сообщили в ГСЧС.
Российский дрон попал в многоэтажку в Киеве: есть разрушения12.11.26, 08:36 • 16909 просмотров