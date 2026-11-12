В Киеве выросло число пострадавших после удара рф по многоэтажке

Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям

Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям

Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям

Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям