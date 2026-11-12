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В Киеве выросло число пострадавших после удара рф по многоэтажке

Киев • УНН

 • 10812 просмотра

Российский дрон попал в 9-этажный дом в Соломенском районе Киева. Погиб человек, семеро пострадали, троих спасли.

В Киеве выросло число пострадавших после удара рф по многоэтажке
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В Киеве выросло число пострадавших после утреннего удара российского дрона по многоэтажке 12 ноября. Об этом в соцсетях сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

До семи человек возросло число пострадавших в Соломенском районе. Медики всем оказали помощь на месте

- написал Кличко.

По данным ГСЧС, 1 человек погиб, есть пострадавшие, еще 3 спасли сотрудники ГСЧС после утреннего российского удара по жилой 9-этажке в Соломенском районе Киева.

В результате попадания вражеского БПЛА возник пожар и частичное разрушение внешней стены дома. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание. Продолжается разбор разрушенных конструкций. На месте работают все соответствующие службы, сообщили в ГСЧС.

Российский дрон попал в многоэтажку в Киеве: есть разрушения12.11.26, 08:36 • 16909 просмотров

  Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН  

Юлия Шрамко

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