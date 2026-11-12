Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення

Через регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру генератори стали важливим джерелом резервного електропостачання для багатоквартирних будинків, підприємств і закладів соціальної інфраструктури. Водночас їхнє встановлення у дворах, поблизу під’їздів і під вікнами мешканців може створювати пожежну, санітарну та техногенну небезпеку. Детальніше про те, де дозволено розміщувати таке обладнання, які вимоги необхідно виконувати, хто контролює його експлуатацію та чи можуть власника зобов’язати демонтувати генератор, розповів журналістці УНН кандидат технічних наук, академік, віцепрезидент Академії будівництва України, директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець.

Де дозволено встановлювати генератори та якої відстані потрібно дотримуватися

За словами експерта, встановлення генератора біля житлового будинку передбачає дотримання низки вимог пожежної, електричної, санітарної та екологічної безпеки. Зокрема, необхідно враховувати положення Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, державних будівельних норм і Правил улаштування електроустановок. Окрему увагу слід приділяти відстані до вікон, дверей, вентиляційних отворів та інших об'єктів.

Генератори можуть розміщуватися на відкритих майданчиках за умови дотримання пожежної, електричної, санітарної та екологічної безпеки. Основні документи: Кодекс цивільного захисту України; Правила пожежної безпеки в Україні (наказ МВС № 1417 від 30.12.2014 зі змінами); ДБН Б.2.2-12:2019; ДБН В.1.1-7:2016; санітарні норми щодо шуму; Правила улаштування електроустановок. Для переносних генераторів ДСНС рекомендує відстань щонайменше 6 м від вікон, дверей і будівель. Водночас це не універсальна обов’язкова протипожежна відстань для всіх установок - зазначив Іван Перегінець.

Водночас, конкретні вимоги залежать від характеристик обладнання, зокрема його потужності та об'єму паливного бака.

Потужність Бак (категорія) До суцільної негорючої стіни До інших стін До 1 кВт 5 л 1 м 4 м 1,01–3 кВт 15 л 1 м 6 м 3,01–6 кВт 20 л 4 м 8 м 6,01–10 кВт 50 л 6 м 10 м 10,01–20 кВт 100 л 10 м 12 м

Іван Перегінець також пояснив, що важливе значення мають також конструкція прилеглих стін, інструкція виробника й умови розміщення. Окрім цього, необхідно правильно організувати відведення вихлопних газів, щоб вони не потрапляли до житлових приміщень.

Здебільшого об’єму бака або іншого типу установки вимоги можуть змінюватися. Для стаціонарних дизельних електростанцій потрібне окреме технічне та, за необхідності, проєктне обґрунтування. Вихлоп не можна спрямовувати до вікон, дверей, вентиляційних решіток і повітрозабірників. Чадний газ (CO) не має кольору й запаху та може спричинити смертельне отруєння - пояснює експерт.

Чи можна встановлювати генератори у дворах багатоквартирних будинків

Окреме питання - розміщення генераторів на прибудинкових територіях, бо сам факт встановлення обладнання у дворі не означає, що його власник може займати будь-яку частину території на власний розсуд. Потрібно враховувати права співвласників, правила благоустрою та вимоги до безпечного облаштування майданчика.

Загальної абсолютної заборони на генератори у дворах багатоквартирних будинків немає. Проте їх не можна розміщувати довільно. Обладнання не повинно блокувати евакуаційні виходи, проходи, пожежні проїзди, доступ до гідрантів та іншої протипожежної інфраструктури. Використання переносних генераторів у житлових приміщеннях, підвалах, на балконах і в інших непридатних закритих просторах є небезпечним через вихлопні гази та ризик пожежі - додав Іван Перегінець.

Серед основних ризиків експлуатації такого обладнання Іван Перегінець називає займання пального, потрапляння чадного газу до квартир, а також шум і вібрацію. Особливо небезпечними можуть бути ситуації, коли генератор розташований поблизу вікон або вентиляційних систем. Крім того, під час його встановлення необхідно враховувати права мешканців на прибудинкову територію.

Експертна оцінка: встановлення генератора безпосередньо під вікнами або поруч із входом до під’їзду є технічно невдалим і потенційно небезпечним рішенням. Його потрібно уникати навіть тоді, коли генератор тимчасово забезпечує критично необхідне електропостачання - наголошує експерт.

Які штрафи передбачені за порушення правил експлуатації

Порушення вимог безпеки під час встановлення та використання генераторів може стати підставою для адміністративної відповідальності. Водночас окремого універсального штрафу саме за неправильне розміщення генератора законодавство не передбачає, а вид покарання залежить від характеру порушення та конкретної правової норми.

Єдиного універсального штрафу "за генератор" не існує. Відповідальність визначається конкретним складом правопорушення: порушенням пожежних вимог, санітарних норм, правил тиші, благоустрою або вимог електробезпеки - підкреслює Іван Перегінець.

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Серед можливих підстав для притягнення до відповідальності - порушення правил пожежної безпеки та недотримання вимог щодо рівня шуму. Такі випадки можуть розглядатися за відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ж порушення спричинило тяжкі наслідки, то тоді може йтися і про кримінальну відповідальність - за наявності всіх передбачених законом ознак.

Експертна оцінка: встановлення генератора безпосередньо під вікнами або поруч із входом до під’їзду є технічно невдалим і потенційно небезпечним рішенням. Його потрібно уникати навіть тоді, коли генератор тимчасово забезпечує критично необхідне електропостачання - наголошує експерт.

Які штрафи передбачені за порушення правил експлуатації

Порушення вимог безпеки під час встановлення та використання генераторів може стати підставою для адміністративної відповідальності. Водночас окремого універсального штрафу саме за неправильне розміщення генератора законодавство не передбачає, а вид покарання залежить від характеру порушення та конкретної правової норми.

Єдиного універсального штрафу "за генератор" не існує. Відповідальність визначається конкретним складом правопорушення: порушенням пожежних вимог, санітарних норм, правил тиші, благоустрою або вимог електробезпеки - підкреслює Іван Перегінець.

Серед можливих підстав для притягнення до відповідальності - порушення правил пожежної безпеки та недотримання вимог щодо рівня шуму. Такі випадки можуть розглядатися за відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ж порушення спричинило тяжкі наслідки, то тоді може йтися і про кримінальну відповідальність - за наявності всіх передбачених законом ознак.

Порушення Правова підстава Суми, наведені для перевірки Пожежна Безпека Ст. 175 КУпАП Громадяни: 1 700–3 400 грн; посадові особи та ФОП: 3 400–5 100 грн Правила Тиші Ст. 182 КУпАП Громадяни: 85–255 грн; посадові особи та ФОП: 255–510 грн Повторне Порушення Тиші Ст. 182 КУпАП Громадяни: 255–510 грн; посадові особи та ФОП: 850–2 550 грн Санітарні Норми Ст. 42 КУпАП Громадяни: 17–204 грн; посадові особи: 102–425 грн

Важливо: наведені суми потребують остаточної звірки з чинними редакціями статей КУпАП станом на 11.11.2026.

Хто контролює встановлення генераторів і куди скаржитися мешканцям

Контроль за дотриманням вимог під час експлуатації генераторів здійснюють різні державні органи відповідно до їхніх повноважень.

ДСНС здійснює державний нагляд у сфері пожежної та техногенної безпеки в межах визначених законом повноважень. За наявності ризику пожежі, порушень зберігання пального, блокування евакуаційних шляхів або небезпечного розташування генератора слід звертатися до відповідного територіального органу ДСНС. Національна поліція реагує на правопорушення, зокрема щодо додержання тиші, у межах компетенції. Органи місцевого самоврядування й муніципальні інспекції можуть контролювати правила благоустрою та використання комунальної території - зазначає Іван Перегінець.

Крім того, експерт пояснює, що мешканцям, які виявили потенційно небезпечне розміщення генератора, варто насамперед зафіксувати ситуацію на фото або відео, а далі можна звернутися до власника обладнання, ОСББ чи управителя будинку, а за відсутності реакції - подати письмову скаргу до відповідного органу. Якщо існує безпосередня загроза життю, то необхідно негайно телефонувати до екстрених служб.

Чи можна зобов’язати власника демонтувати генератор

У випадку якщо під час перевірки виявлять порушення обов’язкових вимог безпеки, то власника, звісно, можуть зобов’язати усунути недоліки або припинити експлуатацію обладнання. Однак кожен випадок потребує окремої оцінки.

Так, у передбачених законом випадках експлуатацію можуть зупинити, а власника - зобов’язати усунути порушення або прибрати обладнання. Водночас припинення експлуатації, усунення порушення та примусовий демонтаж – різні правові процедури, які не можна ототожнювати. Підставами для реагування можуть бути встановлені порушення обов’язкових пожежних вимог, небезпечне зберігання пального, перекриття евакуаційних шляхів, загроза отруєння вихлопними газами, перевищення допустимих рівнів шуму, незаконне використання території, порушення прав співвласників або небезпечне електричне підключення - наголошує експерт.

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Як зазначає експерт, для припинення експлуатації обладнання необхідно дотримуватися визначеної законодавством процедури.

Стаття 68 Кодексу цивільного захисту України передбачає заходи реагування у сфері пожежної й техногенної безпеки. У визначених законом випадках повне чи часткове зупинення експлуатації обладнання здійснюється за судовим рішенням. Примусовий демонтаж також потребує конкретної правової підстави та належної процедури. Недотримання лише рекомендаційної відстані саме по собі не тотожне доведеному порушенню обов’язкової норми - пояснює Іван Перегінець.

Безпека має залишатися пріоритетом

Генератори стали важливим елементом енергетичної незалежності в умовах війни, проте їхня експлуатація потребує відповідального підходу, бо неправильне розміщення обладнання може дійсно створювати загрозу для життя не лише для його власників, а й для мешканців усього будинку. Тому під час вибору місця встановлення необхідно враховувати всі можливі ризики, а не лише технічну можливість підключити генератор.

В умовах війни та систематичних атак на енергетичну інфраструктуру України електрогенератори стали важливим елементом забезпечення життєдіяльності житлових будинків, підприємств і закладів соціальної інфраструктури. Проте генератор – це не просто побутовий електроприлад, а автономна енергетична установка з вихлопними газами, тепловиділенням, шумом і легкозаймистим пальним. Питання його розміщення необхідно розглядати комплексно – з позицій пожежної, техногенної, санітарної та електричної безпеки. Рекомендована відстань у 6 метрів є важливим орієнтиром для переносних генераторів, але не замінює спеціальних вимог до конкретних установок. Особливо небезпечне встановлення безпосередньо під вікнами, біля вентиляційних систем та евакуаційних виходів - резюмував експерт.

Як наголошує Іван Перегінець, енергетична незалежність не має досягатися ціною здоров’я та безпеки людей.