$45.320.1850.480.60
ukenru
Ексклюзив
07:35 • 906 перегляди
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
06:45 • 11065 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
06:36 • 9892 перегляди
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві: є руйнування
02:53 • 17367 перегляди
"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рфVideo
11 листопада, 23:15 • 21185 перегляди
Світоліна здобула першу перемогу на WTA Finals 2026 і зберегла шанси на півфінал
11 листопада, 21:12 • 20319 перегляди
США просять росію запропонувати нову угоду про безпеку з Європою - ЗМІ розкрили деталі
11 листопада, 19:40 • 21094 перегляди
Представники США передадуть путіну пропозицію про припинення вогню - Зеленський очікує на відповідь у Дубліні
11 листопада, 18:51 • 21082 перегляди
Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкціюVideo
11 листопада, 18:07 • 18319 перегляди
Дівоча збірна України з футболу здобула “золото” Юнацької ОлімпіадиPhotoVideo
11 листопада, 17:19 • 18229 перегляди
12 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей, повернула менше 3 тисяч - Каллас11 листопада, 22:14 • 9416 перегляди
Литва передасть Україні енергетичне обладнання - Зеленський зустрівся з Науседою11 листопада, 22:43 • 7030 перегляди
ДСНС очолила рейтинг довіри українців до інституцій із показником 96% - опитуванняPhoto11 листопада, 23:47 • 7948 перегляди
Ормузька протока може залишитися глобальною проблемою після війни з Іраном - Foreign Policy12 листопада, 00:49 • 6622 перегляди
На війні проти України загинули понад 11 тисяч іноземців із 100 країн - BloombergPhoto03:24 • 3456 перегляди
Публікації
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
07:35 • 896 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
Ексклюзив
06:45 • 11058 перегляди
Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям11 листопада, 16:47 • 30613 перегляди
Рада підтримала масштабні зміни в прокуратурі: кого перевірятимуть, як призначатимуть керівників і за що каратимуть11 листопада, 16:05 • 33346 перегляди
Від тріумфу до життя під вогнем: що пережив Херсон за чотири роки після звільненняPhoto11 листопада, 14:43 • 35765 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Піт Гегсет
Сергій Бизов
Актуальні місця
Україна
Ірландія
Сполучені Штати Америки
Іран
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона ДвалішвіліVideo11 листопада, 19:08 • 16195 перегляди
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею11 листопада, 13:01 • 28108 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 41086 перегляди
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою10 листопада, 21:01 • 37554 перегляди
“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитаціїPhotoVideo10 листопада, 19:56 • 34230 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400
Дипломатка

Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Генератори мають стояти з дотриманням вимог безпеки, а рекомендована відстань для переносних — щонайменше 6 метрів. За порушення експлуатацію можуть зупинити.

Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення

Через регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру генератори стали важливим джерелом резервного електропостачання для багатоквартирних будинків, підприємств і закладів соціальної інфраструктури. Водночас їхнє встановлення у дворах, поблизу під’їздів і під вікнами мешканців може створювати пожежну, санітарну та техногенну небезпеку. Детальніше про те, де дозволено розміщувати таке обладнання, які вимоги необхідно виконувати, хто контролює його експлуатацію та чи можуть власника зобов’язати демонтувати генератор, розповів журналістці УНН кандидат технічних наук, академік, віцепрезидент Академії будівництва України, директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець.

Де дозволено встановлювати генератори та якої відстані потрібно дотримуватися

За словами експерта, встановлення генератора біля житлового будинку передбачає дотримання низки вимог пожежної, електричної, санітарної та екологічної безпеки. Зокрема, необхідно враховувати положення Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, державних будівельних норм і Правил улаштування електроустановок. Окрему увагу слід приділяти відстані до вікон, дверей, вентиляційних отворів та інших об'єктів.

Генератори можуть розміщуватися на відкритих майданчиках за умови дотримання пожежної, електричної, санітарної та екологічної безпеки. Основні документи: Кодекс цивільного захисту України; Правила пожежної безпеки в Україні (наказ МВС № 1417 від 30.12.2014 зі змінами); ДБН Б.2.2-12:2019; ДБН В.1.1-7:2016; санітарні норми щодо шуму; Правила улаштування електроустановок. Для переносних генераторів ДСНС рекомендує відстань щонайменше 6 м від вікон, дверей і будівель. Водночас це не універсальна обов’язкова протипожежна відстань для всіх установок

 - зазначив Іван Перегінець.

Водночас, конкретні вимоги залежать від характеристик обладнання, зокрема його потужності та об'єму паливного бака.

Потужність Бак (категорія) До суцільної негорючої стіни До інших стін
До 1 кВт 5 л 1 м 4 м
1,01–3 кВт 15 л 1 м 6 м
3,01–6 кВт 20 л 4 м 8 м
6,01–10 кВт 50 л 6 м 10 м
10,01–20 кВт 100 л 10 м 12 м

Іван Перегінець також пояснив, що важливе значення мають також конструкція прилеглих стін, інструкція виробника й умови розміщення. Окрім цього, необхідно правильно організувати відведення вихлопних газів, щоб вони не потрапляли до житлових приміщень.

Здебільшого об’єму бака або іншого типу установки вимоги можуть змінюватися. Для стаціонарних дизельних електростанцій потрібне окреме технічне та, за необхідності, проєктне обґрунтування. Вихлоп не можна спрямовувати до вікон, дверей, вентиляційних решіток і повітрозабірників. Чадний газ (CO) не має кольору й запаху та може спричинити смертельне отруєння

- пояснює експерт.

Чи можна встановлювати генератори у дворах багатоквартирних будинків

Окреме питання - розміщення генераторів на прибудинкових територіях, бо сам факт встановлення обладнання у дворі не означає, що його власник може займати будь-яку частину території на власний розсуд. Потрібно враховувати права співвласників, правила благоустрою та вимоги до безпечного облаштування майданчика.

Загальної абсолютної заборони на генератори у дворах багатоквартирних будинків немає. Проте їх не можна розміщувати довільно. Обладнання не повинно блокувати евакуаційні виходи, проходи, пожежні проїзди, доступ до гідрантів та іншої протипожежної інфраструктури. Використання переносних генераторів у житлових приміщеннях, підвалах, на балконах і в інших непридатних закритих просторах є небезпечним через вихлопні гази та ризик пожежі

- додав Іван Перегінець.

Серед основних ризиків експлуатації такого обладнання Іван Перегінець називає займання пального, потрапляння чадного газу до квартир, а також шум і вібрацію. Особливо небезпечними можуть бути ситуації, коли генератор розташований поблизу вікон або вентиляційних систем. Крім того, під час його встановлення необхідно враховувати права мешканців на прибудинкову територію.

Експертна оцінка: встановлення генератора безпосередньо під вікнами або поруч із входом до під’їзду є технічно невдалим і потенційно небезпечним рішенням. Його потрібно уникати навіть тоді, коли генератор тимчасово забезпечує критично необхідне електропостачання - наголошує експерт.

Які штрафи передбачені за порушення правил експлуатації

Порушення вимог безпеки під час встановлення та використання генераторів може стати підставою для адміністративної відповідальності. Водночас окремого універсального штрафу саме за неправильне розміщення генератора законодавство не передбачає, а вид покарання залежить від характеру порушення та конкретної правової норми.

Єдиного універсального штрафу "за генератор" не існує. Відповідальність визначається конкретним складом правопорушення: порушенням пожежних вимог, санітарних норм, правил тиші, благоустрою або вимог електробезпеки

- підкреслює Іван Перегінець.

На Київщині через роботу генератора у підвалі загинули 14-річна дівчинка та двоє дорослих08.11.26, 17:48 • 12582 перегляди

Серед можливих підстав для притягнення до відповідальності - порушення правил пожежної безпеки та недотримання вимог щодо рівня шуму. Такі випадки можуть розглядатися за відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ж порушення спричинило тяжкі наслідки, то тоді  може йтися і про кримінальну відповідальність - за наявності всіх передбачених законом ознак.

Експертна оцінка: встановлення генератора безпосередньо під вікнами або поруч із входом до під’їзду є технічно невдалим і потенційно небезпечним рішенням. Його потрібно уникати навіть тоді, коли генератор тимчасово забезпечує критично необхідне електропостачання

- наголошує експерт.

Які штрафи передбачені за порушення правил експлуатації

Порушення вимог безпеки під час встановлення та використання генераторів може стати підставою для адміністративної відповідальності. Водночас окремого універсального штрафу саме за неправильне розміщення генератора законодавство не передбачає, а вид покарання залежить від характеру порушення та конкретної правової норми.

Єдиного універсального штрафу "за генератор" не існує. Відповідальність визначається конкретним складом правопорушення: порушенням пожежних вимог, санітарних норм, правил тиші, благоустрою або вимог електробезпеки

- підкреслює Іван Перегінець.

Серед можливих підстав для притягнення до відповідальності - порушення правил пожежної безпеки та недотримання вимог щодо рівня шуму. Такі випадки можуть розглядатися за відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ж порушення спричинило тяжкі наслідки, то тоді  може йтися і про кримінальну відповідальність - за наявності всіх передбачених законом ознак.

Порушення Правова підстава Суми, наведені для перевірки
Пожежна Безпека Ст. 175 КУпАП Громадяни: 1 700–3 400 грн; посадові особи та ФОП: 3 400–5 100 грн
Правила Тиші Ст. 182 КУпАП Громадяни: 85–255 грн; посадові особи та ФОП: 255–510 грн
Повторне Порушення Тиші Ст. 182 КУпАП Громадяни: 255–510 грн; посадові особи та ФОП: 850–2 550 грн
Санітарні Норми Ст. 42 КУпАП Громадяни: 17–204 грн; посадові особи: 102–425 грн

Важливо: наведені суми потребують остаточної звірки з чинними редакціями статей КУпАП станом на 11.11.2026.

Хто контролює встановлення генераторів і куди скаржитися мешканцям

Контроль за дотриманням вимог під час експлуатації генераторів здійснюють різні державні органи відповідно до їхніх повноважень.

ДСНС здійснює державний нагляд у сфері пожежної та техногенної безпеки в межах визначених законом повноважень. За наявності ризику пожежі, порушень зберігання пального, блокування евакуаційних шляхів або небезпечного розташування генератора слід звертатися до відповідного територіального органу ДСНС. Національна поліція реагує на правопорушення, зокрема щодо додержання тиші, у межах компетенції. Органи місцевого самоврядування й муніципальні інспекції можуть контролювати правила благоустрою та використання комунальної території

- зазначає Іван Перегінець.

Крім того, експерт пояснює, що мешканцям, які виявили потенційно небезпечне розміщення генератора, варто насамперед зафіксувати ситуацію на фото або відео, а далі можна звернутися до власника обладнання, ОСББ чи управителя будинку, а за відсутності реакції - подати письмову скаргу до відповідного органу. Якщо існує безпосередня загроза життю, то необхідно негайно телефонувати до екстрених служб.

Чи можна зобов’язати власника демонтувати генератор

У випадку якщо під час перевірки виявлять порушення обов’язкових вимог безпеки, то власника, звісно, можуть зобов’язати усунути недоліки або припинити експлуатацію обладнання. Однак кожен випадок потребує окремої оцінки.

Так, у передбачених законом випадках експлуатацію можуть зупинити, а власника - зобов’язати усунути порушення або прибрати обладнання. Водночас припинення експлуатації, усунення порушення та примусовий демонтаж – різні правові процедури, які не можна ототожнювати. Підставами для реагування можуть бути встановлені порушення обов’язкових пожежних вимог, небезпечне зберігання пального, перекриття евакуаційних шляхів, загроза отруєння вихлопними газами, перевищення допустимих рівнів шуму, незаконне використання території, порушення прав співвласників або небезпечне електричне підключення

- наголошує експерт.

У Києві підключили до опалення 60% багатоквартирних будинків - Кличко07.11.26, 13:09 • 7215 переглядiв

Як зазначає експерт, для припинення експлуатації обладнання необхідно дотримуватися визначеної законодавством процедури.

Стаття 68 Кодексу цивільного захисту України передбачає заходи реагування у сфері пожежної й техногенної безпеки. У визначених законом випадках повне чи часткове зупинення експлуатації обладнання здійснюється за судовим рішенням. Примусовий демонтаж також потребує конкретної правової підстави та належної процедури. Недотримання лише рекомендаційної відстані саме по собі не тотожне доведеному порушенню обов’язкової норми

- пояснює Іван Перегінець.

Безпека має залишатися пріоритетом

Генератори стали важливим елементом енергетичної незалежності в умовах війни, проте їхня експлуатація потребує відповідального підходу, бо неправильне розміщення обладнання може дійсно створювати загрозу для життя не лише для його власників, а й для мешканців усього будинку. Тому під час вибору місця встановлення необхідно враховувати всі можливі ризики, а не лише технічну можливість підключити генератор.

В умовах війни та систематичних атак на енергетичну інфраструктуру України електрогенератори стали важливим елементом забезпечення життєдіяльності житлових будинків, підприємств і закладів соціальної інфраструктури. Проте генератор – це не просто побутовий електроприлад, а автономна енергетична установка з вихлопними газами, тепловиділенням, шумом і легкозаймистим пальним. Питання його розміщення необхідно розглядати комплексно – з позицій пожежної, техногенної, санітарної та електричної безпеки. Рекомендована відстань у 6 метрів є важливим орієнтиром для переносних генераторів, але не замінює спеціальних вимог до конкретних установок. Особливо небезпечне встановлення безпосередньо під вікнами, біля вентиляційних систем та евакуаційних виходів

- резюмував експерт.

Як наголошує Іван Перегінець, енергетична незалежність не має досягатися ціною здоров’я та безпеки людей.

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Пожежі
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Національна поліція України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна