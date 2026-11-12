Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения

Из-за регулярных атак на энергетическую инфраструктуру генераторы стали важным источником резервного электроснабжения для многоквартирных домов, предприятий и учреждений социальной инфраструктуры. Вместе с тем их установка во дворах, возле подъездов и под окнами жителей может создавать пожарную, санитарную и техногенную опасность. Подробнее о том, где разрешено размещать такое оборудование, какие требования необходимо соблюдать, кто контролирует его эксплуатацию и могут ли владельца обязать демонтировать генератор, журналистке УНН рассказал кандидат технических наук, академик, вице-президент Академии строительства Украины, директор Научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.

Где разрешено устанавливать генераторы и какое расстояние необходимо соблюдать

По словам эксперта, установка генератора возле жилого дома предусматривает соблюдение ряда требований пожарной, электрической, санитарной и экологической безопасности. В частности, необходимо учитывать положения Кодекса гражданской защиты Украины, Правил пожарной безопасности в Украине, государственных строительных норм и Правил устройства электроустановок. Особое внимание следует уделять расстоянию до окон, дверей, вентиляционных отверстий и других объектов.

Генераторы могут размещаться на открытых площадках при условии соблюдения требований пожарной, электрической, санитарной и экологической безопасности. Основные документы: Кодекс гражданской защиты Украины; Правила пожарной безопасности в Украине (приказ МВД № 1417 от 30.12.2014 с изменениями); ДБН Б.2.2-12:2019; ДБН В.1.1-7:2016; санитарные нормы относительно шума; Правила устройства электроустановок. Для переносных генераторов ГСЧС рекомендует расстояние не менее 6 м от окон, дверей и зданий. Вместе с тем это не универсальное обязательное противопожарное расстояние для всех установок - отметил Иван Перегинец.

В то же время конкретные требования зависят от характеристик оборудования, в частности его мощности и объема топливного бака.

Мощность Бак (категория) До сплошной негорючей стены До других стен До 1 кВт 5 л 1 м 4 м 1,01–3 кВт 15 л 1 м 6 м 3,01–6 кВт 20 л 4 м 8 м 6,01–10 кВт 50 л 6 м 10 м 10,01–20 кВт 100 л 10 м 12 м

Иван Перегинец также объяснил, что важное значение имеют конструкция прилегающих стен, инструкция производителя и условия размещения. Кроме того, необходимо правильно организовать отвод выхлопных газов, чтобы они не попадали в жилые помещения.

В зависимости от объема бака или другого типа установки требования могут изменяться. Для стационарных дизельных электростанций необходимо отдельное техническое и, при необходимости, проектное обоснование. Выхлоп нельзя направлять к окнам, дверям, вентиляционным решеткам и воздухозаборникам. Угарный газ (CO) не имеет цвета и запаха и может вызвать смертельное отравление - объясняет эксперт.

Можно ли устанавливать генераторы во дворах многоквартирных домов

Отдельный вопрос — размещение генераторов на придомовых территориях, поскольку сам факт установки оборудования во дворе не означает, что его владелец может занимать любую часть территории по своему усмотрению. Необходимо учитывать права совладельцев, правила благоустройства и требования к безопасному обустройству площадки.

Общего абсолютного запрета на генераторы во дворах многоквартирных домов нет. Однако размещать их произвольно нельзя. Оборудование не должно блокировать эвакуационные выходы, проходы, пожарные проезды, доступ к гидрантам и другой противопожарной инфраструктуре. Использование переносных генераторов в жилых помещениях, подвалах, на балконах и в других непригодных закрытых пространствах опасно из-за выхлопных газов и риска пожара - добавил Иван Перегинец.

Среди основных рисков эксплуатации такого оборудования Иван Перегинец называет возгорание топлива, попадание угарного газа в квартиры, а также шум и вибрацию. Особенно опасными могут быть ситуации, когда генератор расположен возле окон или вентиляционных систем. Кроме того, при его установке необходимо учитывать права жителей на придомовую территорию.

Экспертная оценка: установка генератора непосредственно под окнами или рядом с входом в подъезд является технически неудачным и потенциально опасным решением. Его следует избегать даже тогда, когда генератор временно обеспечивает критически необходимое электроснабжение, — подчёркивает эксперт.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил эксплуатации

Нарушение требований безопасности при установке и использовании генераторов может стать основанием для привлечения к административной ответственности. Вместе с тем отдельного универсального штрафа именно за неправильное размещение генератора законодательство не предусматривает, а вид наказания зависит от характера нарушения и конкретной правовой нормы.

Единого универсального штрафа «за генератор» не существует. Ответственность определяется конкретным составом правонарушения: нарушением требований пожарной безопасности, санитарных норм, правил тишины, благоустройства или требований электробезопасности — подчёркивает Иван Перегинец.

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Среди возможных оснований для привлечения к ответственности — нарушение правил пожарной безопасности и несоблюдение требований относительно уровня шума. Такие случаи могут рассматриваться по соответствующим статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если же нарушение повлекло тяжёлые последствия, тогда может идти речь и об уголовной ответственности — при наличии всех предусмотренных законом признаков.

Экспертная оценка: установка генератора непосредственно под окнами или рядом с входом в подъезд является технически неудачным и потенциально опасным решением. Его следует избегать даже тогда, когда генератор временно обеспечивает критически необходимое электроснабжение — подчёркивает эксперт.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил эксплуатации

Нарушение требований безопасности при установке и использовании генераторов может стать основанием для привлечения к административной ответственности. Вместе с тем отдельного универсального штрафа именно за неправильное размещение генератора законодательство не предусматривает, а вид наказания зависит от характера нарушения и конкретной правовой нормы.

Единого универсального штрафа «за генератор» не существует. Ответственность определяется конкретным составом правонарушения: нарушением требований пожарной безопасности, санитарных норм, правил тишины, благоустройства или требований электробезопасности — подчёркивает Иван Перегинец.

Среди возможных оснований для привлечения к ответственности — нарушение правил пожарной безопасности и несоблюдение требований относительно уровня шума. Такие случаи могут рассматриваться по соответствующим статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если же нарушение повлекло тяжёлые последствия, тогда может идти речь и об уголовной ответственности — при наличии всех предусмотренных законом признаков.

Нарушение Правовое основание Суммы, приведённые для проверки Пожарная безопасность Ст. 175 КУоАП Граждане: 1 700–3 400 грн; должностные лица и ФЛП: 3 400–5 100 грн Правила тишины Ст. 182 КУоАП Граждане: 85–255 грн; должностные лица и ФЛП: 255–510 грн Повторное нарушение тишины Ст. 182 КУоАП Граждане: 255–510 грн; должностные лица и ФЛП: 850–2 550 грн Санитарные нормы Ст. 42 КУоАП Граждане: 17–204 грн; должностные лица: 102–425 грн

Важно: приведённые суммы требуют окончательной сверки с действующими редакциями статей КУоАП по состоянию на 11.11.2026.

Кто контролирует установку генераторов и куда жаловаться жителям

Контроль за соблюдением требований при эксплуатации генераторов осуществляют различные государственные органы в соответствии с их полномочиями.

ГСЧС осуществляет государственный надзор в сфере пожарной и техногенной безопасности в пределах определённых законом полномочий. При наличии риска пожара, нарушений правил хранения топлива, блокирования эвакуационных путей или опасного расположения генератора следует обращаться в соответствующий территориальный орган ГСЧС. Национальная полиция реагирует на правонарушения, в частности связанные с соблюдением тишины, в пределах своей компетенции. Органы местного самоуправления и муниципальные инспекции могут контролировать соблюдение правил благоустройства и использование коммунальной территории — отмечает Иван Перегинец.

Кроме того, эксперт объясняет, что жителям, которые обнаружили потенциально опасное размещение генератора, следует прежде всего зафиксировать ситуацию на фото или видео, а затем можно обратиться к владельцу оборудования, ОСМД или управляющему домом, а при отсутствии реакции — подать письменную жалобу в соответствующий орган. Если существует непосредственная угроза жизни, необходимо немедленно звонить в экстренные службы.

Можно ли обязать владельца демонтировать генератор

В случае если во время проверки выявят нарушения обязательных требований безопасности, владельца, конечно, могут обязать устранить недостатки или прекратить эксплуатацию оборудования. Однако каждый случай требует отдельной оценки.

Да, в предусмотренных законом случаях эксплуатацию могут остановить, а владельца — обязать устранить нарушения или убрать оборудование. В то же время прекращение эксплуатации, устранение нарушения и принудительный демонтаж — это разные правовые процедуры, которые нельзя отождествлять. Основаниями для реагирования могут быть установленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, опасное хранение топлива, перекрытие эвакуационных путей, угроза отравления выхлопными газами, превышение допустимых уровней шума, незаконное использование территории, нарушение прав совладельцев или опасное электрическое подключение — подчеркивает эксперт.

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Как отмечает эксперт, для прекращения эксплуатации оборудования необходимо соблюдать установленную законодательством процедуру.

Статья 68 Кодекса гражданской защиты Украины предусматривает меры реагирования в сфере пожарной и техногенной безопасности. В определенных законом случаях полная или частичная остановка эксплуатации оборудования осуществляется по решению суда. Принудительный демонтаж также требует конкретного правового основания и надлежащей процедуры. Несоблюдение лишь рекомендованного расстояния само по себе не тождественно доказанному нарушению обязательной нормы — объясняет Иван Перегинец.

Безопасность должна оставаться приоритетом

Генераторы стали важным элементом энергетической независимости в условиях войны, однако их эксплуатация требует ответственного подхода, поскольку неправильное размещение оборудования действительно может создавать угрозу жизни не только для его владельцев, но и для жителей всего дома. Поэтому при выборе места установки необходимо учитывать все возможные риски, а не только техническую возможность подключить генератор.

В условиях войны и систематических атак на энергетическую инфраструктуру Украины электрогенераторы стали важным элементом обеспечения жизнедеятельности жилых домов, предприятий и учреждений социальной инфраструктуры. Однако генератор — это не просто бытовой электроприбор, а автономная энергетическая установка с выхлопными газами, выделением тепла, шумом и легковоспламеняющимся топливом. Вопрос его размещения необходимо рассматривать комплексно — с позиций пожарной, техногенной, санитарной и электрической безопасности. Рекомендованное расстояние в 6 метров является важным ориентиром для переносных генераторов, но не заменяет специальных требований к конкретным установкам. Особенно опасна установка непосредственно под окнами, возле вентиляционных систем и эвакуационных выходов — резюмировал эксперт.

Как подчеркивает Иван Перегинец, энергетическая независимость не должна достигаться ценой здоровья и безопасности людей.