російські війська атакували ударним безпілотником п'ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка Харківської області. Внаслідок влучання постраждали 11 людей, серед яких 2 дітей. У багатоповерхівці спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

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Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, після чого вогонь охопив квартири на 4-му та 5-му поверхах. Також загорілася частина технічного поверху.

Загальна площа пожежі становила 250 кв. м. На місце атаки прибули рятувальники та інші екстрені служби.

Наслідки удару по Солоницівці

Окрім п'ятиповерхівки, російська атака пошкодила інші багатоквартирні та приватні житлові будинки. Також руйнувань зазнали дачні споруди й легкові автомобілі.

На місці працювали пожежники, кінологи, сапери, психологи ДСНС та офіцери-рятувальники громади. До ліквідації наслідків удару також долучилися працівники місцевої пожежної команди.

Інформацію про стан 11 постраждалих, зокрема 2 дітей, рятувальники не уточнили.

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