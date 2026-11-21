Российские войска атаковали ударным беспилотником пятиэтажный жилой дом в посёлке Солоницовка Харьковской области. В результате попадания пострадали 11 человек, среди них 2 ребёнка. В многоэтажке вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

Вражеский беспилотник попал в жилой дом, после чего огонь охватил квартиры на 4-м и 5-м этажах. Также загорелась часть технического этажа.

Общая площадь пожара составила 250 кв. м. На место атаки прибыли спасатели и другие экстренные службы.

Последствия удара по Солоницовке

Помимо пятиэтажки, российская атака повредила другие многоквартирные и частные жилые дома. Также разрушениям подверглись дачные постройки и легковые автомобили.

На месте работали пожарные, кинологи, сапёры, психологи ГСЧС и офицеры-спасатели общины. К ликвидации последствий удара также присоединились сотрудники местной пожарной команды.

Информацию о состоянии 11 пострадавших, в том числе 2 детей, спасатели не уточнили.

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