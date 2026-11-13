У Комишувасі росіяни двічі обстріляли рятувальників під час пошукових робіт
Київ • УНН
На восьмий день пошукових робіт у Комишувасі окупанти обстріляли рятувальників. Люди не постраждали, але пошкоджено техніку й автомобіль.
На восьмий день пошукових робіт у Комишувасі росіяни двічі поцілили по рятувальниках. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок атаки особовий склад не постраждав. Натомість пошкоджена спеціальна рятувальна техніка та службовий автомобіль.
Попри постійні обстріли окупантів, рятувальники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради порятунку інших
Нагадаємо
Напередодні у Комишувасі на Запоріжжі після російського авіаудару 2 листопада вдалося виявити ще двох загиблих людей та фрагменти тіл інших жертв.
Війська рф тричі атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу в Комишувасі08.11.26, 20:57 • 12157 переглядiв