У Комишувасі росіяни двічі обстріляли рятувальників під час пошукових робіт

На восьмий день пошукових робіт у Комишувасі росіяни двічі поцілили по рятувальниках. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

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Зазначається, що внаслідок атаки особовий склад не постраждав. Натомість пошкоджена спеціальна рятувальна техніка та службовий автомобіль.

Попри постійні обстріли окупантів, рятувальники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради порятунку інших - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Напередодні у Комишувасі на Запоріжжі після російського авіаудару 2 листопада вдалося виявити ще двох загиблих людей та фрагменти тіл інших жертв.

Війська рф тричі атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу в Комишувасі