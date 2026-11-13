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В Комышувах россияне дважды обстреляли спасателей во время поисковых работ

Киев • УНН

 • 714 просмотра

На восьмой день поисковых работ в Комышувах оккупанты обстреляли спасателей. Люди не пострадали, но техника и автомобиль получили повреждения.

В Комышувах россияне дважды обстреляли спасателей во время поисковых работ

На восьмой день поисковых работ в Комышувахе россияне дважды нанесли удары по спасателям. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки личный состав не пострадал. Вместо этого повреждены специальная спасательная техника и служебный автомобиль.

Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов, спасатели продолжают выполнять свою работу, рискуя собственной жизнью ради спасения других

- говорится в сообщении.

Напомним

Накануне в Комышувахе в Запорожской области после российского авиаудара 2 ноября удалось обнаружить еще двух погибших людей и фрагменты тел других жертв.

Войска рф трижды атаковали спасателей во время ликвидации последствий обстрела в Камышевахе08.11.26, 20:57 • 12158 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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