В Комышувах россияне дважды обстреляли спасателей во время поисковых работ

На восьмой день поисковых работ в Комышувахе россияне дважды нанесли удары по спасателям. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки личный состав не пострадал. Вместо этого повреждены специальная спасательная техника и служебный автомобиль.

Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов, спасатели продолжают выполнять свою работу, рискуя собственной жизнью ради спасения других - говорится в сообщении.

Напомним

Накануне в Комышувахе в Запорожской области после российского авиаудара 2 ноября удалось обнаружить еще двух погибших людей и фрагменты тел других жертв.

Войска рф трижды атаковали спасателей во время ликвидации последствий обстрела в Камышевахе