В Комышувах россияне дважды обстреляли спасателей во время поисковых работ
Киев • УНН
На восьмой день поисковых работ в Комышувах оккупанты обстреляли спасателей. Люди не пострадали, но техника и автомобиль получили повреждения.
На восьмой день поисковых работ в Комышувахе россияне дважды нанесли удары по спасателям. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате атаки личный состав не пострадал. Вместо этого повреждены специальная спасательная техника и служебный автомобиль.
Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов, спасатели продолжают выполнять свою работу, рискуя собственной жизнью ради спасения других
Напомним
Накануне в Комышувахе в Запорожской области после российского авиаудара 2 ноября удалось обнаружить еще двух погибших людей и фрагменты тел других жертв.
Войска рф трижды атаковали спасателей во время ликвидации последствий обстрела в Камышевахе08.11.26, 20:57 • 12158 просмотров